洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸委會主委時期的新聞稿，表示政府對部分國人赴陸參加閱兵，沒有積極維護政府尊嚴，我方深表遺憾的立場，十年來都一貫。他並稱，洪以國民黨前主席名義赴陸，各自政黨要對自己和社會負責。

洪秀柱赴陸出席中共九三閱兵，昨亮相北京天安門城樓，今天下午又在北京人民大會堂，與大陸全國政協主席王滬寧會面，就其赴陸參加相關活動，近日陸委會另一名副主委沈有忠曾表態，若原職單位立法院要調查將配合。

在今天下午的記者會上，梁文傑拿出2015年9月3日，中共舉辦紀念抗戰勝利70周年閱兵時，陸委會的新聞稿，表示時任陸委會主委夏立言對赴陸參加閱兵的台灣政要也發出譴責，表示「有關部分國人赴陸參加閱兵典禮等相關活動，未能彰顯我政府領導對日8年抗戰歷史，偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待，我們對此深表遺憾」。

梁文傑說，十年前之後，陸委會的立場是一貫的，對於洪秀柱等政治人物昨天去天安門閱兵，我們的態度是相同的。

至於洪此舉是否違法，梁文傑說，目前看起來洪並不落在兩岸條例9條之3規範內，但可能有一些疑義，因為她曾任立法院副院長，立法院有國防外交委員會，可能接觸過機密，但我們會去考慮當時的立法理由，以及立法過程的說明。因此，他重申，目前看起來，立法院副院長應該不是兩岸條例9條之3要規範的對象。

但梁文傑也提到，洪秀柱顯然是以國民黨前主席身分過去，「我覺得這是各自政黨要對自己負責，然後要對社會負責，這個不是法律要去懲罰的事情」。