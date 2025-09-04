快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
中共昨天在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮。圖／取自央視新聞
中共昨天在北京天安門廣場舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮。圖／取自央視新聞

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸委會主委時期的新聞稿，表示政府對部分國人赴陸參加閱兵，沒有積極維護政府尊嚴，我方深表遺憾的立場，十年來都一貫。他並稱，洪以國民黨前主席名義赴陸，各自政黨要對自己和社會負責。

洪秀柱赴陸出席中共九三閱兵，昨亮相北京天安門城樓，今天下午又在北京人民大會堂，與大陸全國政協主席王滬寧會面，就其赴陸參加相關活動，近日陸委會另一名副主委沈有忠曾表態，若原職單位立法院要調查將配合。

在今天下午的記者會上，梁文傑拿出2015年9月3日，中共舉辦紀念抗戰勝利70周年閱兵時，陸委會的新聞稿，表示時任陸委會主委夏立言對赴陸參加閱兵的台灣政要也發出譴責，表示「有關部分國人赴陸參加閱兵典禮等相關活動，未能彰顯我政府領導對日8年抗戰歷史，偏離國家立場，沒有積極維護政府尊嚴，有違國人期待，我們對此深表遺憾」。

梁文傑說，十年前之後，陸委會的立場是一貫的，對於洪秀柱等政治人物昨天去天安門閱兵，我們的態度是相同的。

至於洪此舉是否違法，梁文傑說，目前看起來洪並不落在兩岸條例9條之3規範內，但可能有一些疑義，因為她曾任立法院副院長，立法院有國防外交委員會，可能接觸過機密，但我們會去考慮當時的立法理由，以及立法過程的說明。因此，他重申，目前看起來，立法院副院長應該不是兩岸條例9條之3要規範的對象。

但梁文傑也提到，洪秀柱顯然是以國民黨前主席身分過去，「我覺得這是各自政黨要對自己負責，然後要對社會負責，這個不是法律要去懲罰的事情」。

洪秀柱 國民黨 陸委會 梁文傑 夏立言 中共閱兵

延伸閱讀

洪秀柱赴九三閱兵被批助陣犯台 張雅屏：推動兩岸和平需勇氣

洪秀柱出席九三閱兵 陸委會呼籲立法院應發動調查

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

中共九三閱兵登場 洪秀柱現身天安門城樓上觀禮

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

在23位赴陸台灣藝人因轉發大陸央視貼文，今年遭政府查核後，昨中共九三閱兵，仍有十多人轉發央視貼文，寫下「和平永駐！」等文...

會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧，4日下午在人民大會堂會見前國民黨主席洪秀柱，他針對昨日中共舉行的九三紀念活動與閱兵指...

中共九三大閱兵只是場秀？外媒揭台灣人無感 專家籲勿對威脅麻木

國際社會普遍關注中國九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，中國這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。專家指出，台灣...

陸委會喊話立院查洪秀柱赴九三閱兵 是否具調查權有疑義

國民黨前主席洪秀柱曾任立法院副院長，昨日赴中國大陸觀禮九三閱兵，陸委會副主委沈有忠今表示，洪秀柱是否違反「兩岸人民關係條...

歐盟官員指中俄朝是「專制聯盟」 陸外交部：對二戰歷史不尊重

北京舉行九三閱兵紀念抗戰勝利80周年，外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱，中國大陸與俄羅斯、伊朗、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。