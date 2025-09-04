會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧，4日下午在人民大會堂會見前國民黨主席洪秀柱，他針對昨日中共舉行的九三紀念活動與閱兵指出，這一次紀念活動，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強、團結奮進。

這次會見在「安徽廳」舉行，廳匾由趙樸初書寫，會見桌上則擺了象徵和平、合作意味的「荷花」。從南門進去人民大會堂的入口處，還擺有上午大陸國家主席習近平與塞爾維亞總統武契奇會晤時所用的旗幟，可見今日陸方外事活動相當頻密。

有趣的是，正式會見開始前兩人握手時間頗長，洪秀柱問在場媒體「每個角度都拍到了嗎？」，王滬寧則將手指向台媒位置，有認出現場台灣媒體與大陸媒體的區別。

王滬寧在開場時以「尊敬的洪秀柱女士、洪秀柱主席」稱呼主賓洪秀柱，他說，在慶祝偉大勝利的歷史時刻，很高興見到台灣的各位新老朋友，他表示，對於大家秉持民族大義，堅持反獨促統的立場表示讚賞和敬意。

他指出，9月3日我們隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，中共總書記習近平發表了重要講話，強調要共同銘記歷史，緬懷先烈，珍愛和平，開創未來，傳承和弘揚偉大抗戰精神，莊嚴宣誓中華民族偉大復興勢不可擋，人類和平與發展的事業必將勝利。

王滬寧說，「我和大家就在現場聆聽了習近平總書記的講話，觀看了閱兵儀式，深受鼓舞，倍感振奮」。他說自己也看了這次活動以後，國際國內的一些反應，看來這一次紀念活動，極大激發了全體中華兒女的民族精神和民族力量，充分彰顯全體中華兒女自信自強、團結奮進。

洪秀柱則說，謝謝滬寧主席，她說，「其實非常高興，尤其是我們台灣的朋友們能夠受邀這次來到大陸去參加紀念、慶祝我們80周年的抗戰勝利」，她強調這是一個非常有意義的日子。

她指，昨天看了整個閱兵的全程過程，展現的最先進的軍備武器，最重要是看到我們的將士、士官、士兵們那種昂揚、氣宇軒昂的隊伍，展現的是捍衛民族、保衛和平的一份決心」。她說感覺這次閱兵不只是軍力的展示，「是真的讓世界各國可以看到，從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人？所以看到這幅景景象，真的覺得身為一個炎黃子孫、中華民族，作為一個中國人驕傲」。

她說，回想起抗戰時間的「14年」那段漫長的歲月，在這個歲月當中，我們的先烈用血肉之軀來抵擋這些異族的侵略者，殘害了我們中華民族3,500萬的軍民同胞，那份深刻的慘痛經驗，現在還留存在我們心中，她也提及「南京照相館」等影視作品，隨後媒體被清場離開。

這次參加會見的陸方官員有大陸國台辦主任宋濤、副主任趙世通、秘書局長王冰、聯絡局長楊毅、新聞局長陳斌華等人；台方人員有新黨主席吳成典、大陸全國台企聯會長李政宏、統一聯盟黨主席紀欣等多人。