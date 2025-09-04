中共九三大閱兵只是場秀？外媒揭台灣人無感 專家籲勿對威脅麻木

國際社會普遍關注中國九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，中國這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。專家指出，台灣人在長期面對中國持續的軍事威脅下，可能逐漸產生麻木感，令人擔憂。

美聯社報導，國際社會想藉此次中國閱兵來觀察北京軍事發展的最新動態，以及北京和俄羅斯、北韓等美國傳統對手展現的團結。

台灣政府則再次示警北京的軍事威脅。總統賴清德在九三軍人節前夕的演說中表示，台海的「安全環境比以往任何時候都更嚴峻」。他強調，中國的軍事恫嚇和所謂認知作戰「不僅威脅台灣的民主與自由，也對整個民主世界構成挑戰」。

然而，對於許多台灣人民而言，這就是一場儀式而已。現年69歲的退休人士穆女士透過YouTube看了幾眼中國盛大的閱兵儀式，當她看到極音速飛彈沿著北京長安街展示、部隊整齊劃一地行進時，她並不覺得這對台灣構成威脅。

她表示，她把這場閱兵視為中國國家主席習近平向軍隊「表達感謝」的一種方式。她說：「我覺得很正常，還挺酷的。」

台北17歲高中生胡同學則把這場閱兵看得相當輕鬆。他對美聯社表示，這只是「一場很棒的慶典，也是很好的軍力展示」。他說：「這就是一場儀式而已。」

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，台灣社會對中國閱兵與軍力展示的冷淡反應，凸顯了北京對台恫嚇策略的侷限。他同時提醒，令人擔憂的是，台灣人在長期面對中國持續的軍事威脅下，可能逐漸產生麻木感。

他並說：「這其實是一把雙面刃。一方面，中國近年試圖常態化台海周邊的軍事行動，迫使台灣人把這些活動視為日常生活的新常態；但另一方面，中國軍事存在的增加，也削弱了這些恫嚇手段對台灣民眾的效果。」