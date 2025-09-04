快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

中共九三大閱兵只是場秀？外媒揭台灣人無感 專家籲勿對威脅麻木

中央社／ 台北4日綜合外電報導
國際社會普遍關注中共九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。香港中通社
國際社會普遍關注中共九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。香港中通社

國際社會普遍關注中國九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，中國這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。專家指出，台灣人在長期面對中國持續的軍事威脅下，可能逐漸產生麻木感，令人擔憂。

美聯社報導，國際社會想藉此次中國閱兵來觀察北京軍事發展的最新動態，以及北京和俄羅斯、北韓等美國傳統對手展現的團結。

台灣政府則再次示警北京的軍事威脅。總統賴清德在九三軍人節前夕的演說中表示，台海的「安全環境比以往任何時候都更嚴峻」。他強調，中國的軍事恫嚇和所謂認知作戰「不僅威脅台灣的民主與自由，也對整個民主世界構成挑戰」。

然而，對於許多台灣人民而言，這就是一場儀式而已。現年69歲的退休人士穆女士透過YouTube看了幾眼中國盛大的閱兵儀式，當她看到極音速飛彈沿著北京長安街展示、部隊整齊劃一地行進時，她並不覺得這對台灣構成威脅。

她表示，她把這場閱兵視為中國國家主席習近平向軍隊「表達感謝」的一種方式。她說：「我覺得很正常，還挺酷的。」

台北17歲高中生胡同學則把這場閱兵看得相當輕鬆。他對美聯社表示，這只是「一場很棒的慶典，也是很好的軍力展示」。他說：「這就是一場儀式而已。」

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，台灣社會對中國閱兵與軍力展示的冷淡反應，凸顯了北京對台恫嚇策略的侷限。他同時提醒，令人擔憂的是，台灣人在長期面對中國持續的軍事威脅下，可能逐漸產生麻木感。

他並說：「這其實是一把雙面刃。一方面，中國近年試圖常態化台海周邊的軍事行動，迫使台灣人把這些活動視為日常生活的新常態；但另一方面，中國軍事存在的增加，也削弱了這些恫嚇手段對台灣民眾的效果。」

台灣 北京 中共閱兵

延伸閱讀

她駕駛運20飛越天安門 閱兵最帥女機長譚紅梅爆紅

九三閱兵／新威權軸心會師 金正恩遞訊息「無法被輕易擺布」

閱兵前夕廣州傳無差別撞人 白布蓋頭畫面傳出…警澄清

習近平九三閱兵論述暴露弱點！專家：有2個致命缺陷

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

在23位赴陸台灣藝人因轉發大陸央視貼文，今年遭政府查核後，昨中共九三閱兵，仍有十多人轉發央視貼文，寫下「和平永駐！」等文...

會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧，4日下午在人民大會堂會見前國民黨主席洪秀柱，他針對昨日中共舉行的九三紀念活動與閱兵指...

中共九三大閱兵只是場秀？外媒揭台灣人無感 專家籲勿對威脅麻木

國際社會普遍關注中國九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，中國這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。專家指出，台灣...

陸委會喊話立院查洪秀柱赴九三閱兵 是否具調查權有疑義

國民黨前主席洪秀柱曾任立法院副院長，昨日赴中國大陸觀禮九三閱兵，陸委會副主委沈有忠今表示，洪秀柱是否違反「兩岸人民關係條...

歐盟官員指中俄朝是「專制聯盟」 陸外交部：對二戰歷史不尊重

北京舉行九三閱兵紀念抗戰勝利80周年，外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱，中國大陸與俄羅斯、伊朗、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。