多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於藝人轉發大陸央視貼文，陸委會副主委兼發言人梁文傑今表示，有兩條最基本的原則須遵守，一是不能貶低中華民國的地位，二是不能宣揚用武力解決兩岸問題，「這是最基本的兩條線」。記者陳政錄／攝影
在23位赴陸台灣藝人因轉發大陸央視貼文，今年遭政府查核後，昨中共九三閱兵，仍有十多人轉發央視貼文，寫下「和平永駐！」等文字，但陸委會昨夜表示未踩紅線，引發討論。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天坦言，要有一個類似「1＋1＝2」數學公式的界線不太可能，但有兩條最基本的原則須遵守，一是不能貶低中華民國的地位，二是不能宣揚用武力解決兩岸問題，「這是最基本的兩條線」。

梁文傑4日下午主持陸委會例行記者會，對於陸委會昨就藝人相關貼文表示，內容「尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀」，做出上述回應說明。

梁文傑說，從昨天藝人轉發的內容來看，央視提供多個模板，例如「和平永駐！」、「英烈不朽，和平永駐！」、「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」等，這些文字看起來是有經過刻意的設計，沒有貶低中華民國的地位，也沒有宣揚要用武力解決兩岸問題，「目前初步看起來是這樣」。

此舉是否涉及和中共黨政軍合作，違反兩岸條例？梁文傑說，就兩岸之間的合作來說，最重要的是你有沒有貶損中華民國的地位、消滅中華民國的主權，鼓吹用武力來解決兩岸問題，這是最重要的，因為兩岸往來非常多，包括學術、商界，從陸委會的立場，不會針對所有的互動都當作是兩岸條例要處罰的行為，「但是你不可以觸碰到我剛才所講的狀況」。

因此，梁文傑說，對於此次央視顯然有特別設計文字，打了一個擦邊球，「我們會再進行了解跟研究」。至於藝人貼文中附和中共14年抗戰史觀，他坦言，對藝人苛求8年或14年，他們可能不太理解，但對中華民國政府來說，抗戰就是8年，從盧溝橋事變算起，而中共是以1931年918事變算起，當時中共在東北有所謂的東北抗日游擊隊，但這個游擊隊發揮多少作用，沒有人能夠說得清楚。

梁文傑也說，此次轉發大陸央視貼文的，有些是前次轉發這次也轉發的，有些人沒有轉發，也有人是先看看風向再補貼，顯示政府的作為有發生一些作用。他並指，對於此次個案還會再去研究。

至於政府能否提供明確標準，他舉例就像公然侮辱，要考慮脈絡、情境、雙方關係等，因此要有一個類似「1＋1＝2」數學公式的界線不太可能，但有兩條最基本的原則須遵守，一是不能貶低中華民國的地位，二是不能宣揚用武力解決兩岸問題，「這是最基本的兩條線」。

依「兩岸條例」第33條之1規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為。

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，數名台灣藝人跟進轉發。圖／截自微博
央視 中共 藝人 梁文傑 陸委會 中共閱兵

