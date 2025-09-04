快訊

又有颱風？周末恐生成熱低或颱風 這3天影響台灣「雨炸4縣市」

幕後／勸選國民黨主席…朱立倫突出招開綠燈 趙少康參選意願增

中興大學連2日意外…實驗室飄大量白煙、強酸噴濺 2學生送醫、疏散百人

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟官員指中俄朝是「專制聯盟」 陸外交部：對二戰歷史不尊重

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／路透資料照
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／路透資料照

北京舉行九三閱兵紀念抗戰勝利80周年，外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱，中國大陸與俄羅斯、伊朗、北韓站在一起，顯示形成「專制聯盟」，不僅是在反西方，也是在直接挑戰基於規則的國際秩序。大陸外交部發言人郭嘉昆4日回應，歐盟有關官員的言論充滿意識形態偏見，「既是對二戰歷史的不尊重，也損害歐方自身利益」，郭還稱，部分歐盟領導人應「摒棄井底之蛙的偏見、夜郎自大的傲慢，樹立正確二戰史觀和理性對華認知。」

郭嘉昆4日下午就此事回應稱，歐盟有關官員的言論充滿意識形態偏見，缺乏基本歷史常識，公然鼓噪對立對抗，既是對二戰歷史的不尊重，也損害歐方自身利益，十分錯誤，極不負責。中方對此堅決反對，強烈譴責。

郭嘉昆稱，中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分。80年前，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明，保衛世界和平作出了重大貢獻。「在此期間，俄羅斯、美國以及一些歐洲國家的友好人士，都向中國人民抵抗侵略提供了寶貴的援助和支援。」

郭強調，只有銘記歷史，才能真正捍衛和平。中國隆重舉行紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動，就是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，和世界上所有愛好和平的國家一道捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序。

郭舉例，26位外國元首和政府首腦、數十位外國政府高級代表，和國際組織負責人，以及包括19個歐洲國家在內的100多位駐華使節出席了紀念大會，「涵蓋世界五大洲，具有廣泛的代表性，恰恰表明國際社會對中國抗戰的歷史貢獻和世界意義的普遍認同，以及維護世界和平穩定的共同願望和決心。」

郭提到，當前國際形勢變亂交織，世界比以往任何時候都更需要團結和合作。他表示，歐洲作為二戰策源地，本應更加深刻正視歷史，汲取教訓，加強團結。「然而有些歐盟領導人，卻頑固抱持冷戰思維和嚴重意識形態偏見，刻意製造對抗分裂，這不符合歐盟自身利益，必將進一步損害歐盟國際信譽和影響力。」

郭指，「希望這些人摒棄井底之蛙的偏見、夜郎自大的傲慢，樹立正確二戰史觀和理性對華認知，立即糾正錯誤言論、消除負面影響，多做有利於世界和平穩定、有利於中歐關係的事，而不是相反。」

歐盟 二戰 北京 中共閱兵 抗日戰爭

延伸閱讀

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

宇瞻推出全無鉛SSD 布局歐盟綠色供應鏈商機

賴總統台灣稱不拿槍桿子紀念和平 陸國台辦：褻瀆先烈、泯滅良知

九三大閱兵中俄朝領導人同框 習近平：堅持走和平發展道路

相關新聞

洪秀柱出席中共九三閱兵 陸委會提「夏立言時期新聞稿」回應

國民黨前主席洪秀柱赴北京出席中共九三閱兵活動，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在記者會上，亮出現任國民黨副主席夏立言擔任陸...

多名藝人轉發中共貼文 陸委會劃「這兩條紅線」不可違背

在23位赴陸台灣藝人因轉發大陸央視貼文，今年遭政府查核後，昨中共九三閱兵，仍有十多人轉發央視貼文，寫下「和平永駐！」等文...

會見洪秀柱 王滬寧：九三活動極大激發中華兒女民族力量

中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧，4日下午在人民大會堂會見前國民黨主席洪秀柱，他針對昨日中共舉行的九三紀念活動與閱兵指...

中共九三大閱兵只是場秀？外媒揭台灣人無感 專家籲勿對威脅麻木

國際社會普遍關注中國九三大閱兵，然而對許多台灣民眾來說，中國這場耀武揚威的軍事表演，最多只是一種娛樂效果。專家指出，台灣...

陸委會喊話立院查洪秀柱赴九三閱兵 是否具調查權有疑義

國民黨前主席洪秀柱曾任立法院副院長，昨日赴中國大陸觀禮九三閱兵，陸委會副主委沈有忠今表示，洪秀柱是否違反「兩岸人民關係條...

歐盟官員指中俄朝是「專制聯盟」 陸外交部：對二戰歷史不尊重

北京舉行九三閱兵紀念抗戰勝利80周年，外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱，中國大陸與俄羅斯、伊朗、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。