印尼、馬來西亞領導人出席中共閱兵 兼討論重大建設

印尼總統普拉伯沃和馬來西亞首相安華這次都赴北京參加閱兵儀式。外媒報導，他們趁此機會和中國討論了大型基礎建設，分別是在爪哇島建設800億美元的巨型海堤，以及延伸大馬的東海岸鐵路。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在國內抗議活動局勢趨穩後改變取消赴中國的計畫，3日到北京出席閱兵式及與中國國家主席習近平會晤。

新加坡聯合早報3日報導，印尼總統辦公室說，普拉伯沃與習近平討論在爪哇島北部海岸修建隔離牆的計畫。這個「巨型海堤」建設是為了適應氣候變化，預計耗時15至20年建成，造價800億美元（約新台幣2兆4000億元）。

路透社報導則指出，該項目旨在防止印尼人口最多的島嶼爪哇島北部海岸發生洪水，保護該地區免受海平面上升和地面沉降的影響，這些因素已導致那裡頻繁發生自然災害。但「巨型海堤」項目規模龐大，印尼國內有一些聲音對這一項目能否達到預期效果尚持懷疑態度。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）則是2日與習近平會晤。中方新聞稿提到，兩國要高水準建設好東海岸鐵路等重點項目。

陸媒觀察者網報導，馬來西亞媒體「馬來郵報」（Malay Mail）則報導稱，馬來西亞準備與中國討論將東鐵計畫的終點站，從吉蘭丹道北延伸至更靠近馬泰邊境的蘭斗班讓，以促進當地經濟發展。

報導說，安華3日結束對中國的4天訪問後，回國前在北京告訴本國媒體，這個建議仍在初步討論階段，相關團隊還須跟進成本、付款方式等細節。

多項分析指出，這次中國邀請外國領袖參加閱兵的規模和層級提升，比如印尼總統普拉伯沃和馬來西亞首相安華的出席，進一步證明了中國正努力加強與東南亞鄰國的關係。