洪秀柱赴九三閱兵被批助陣犯台 張雅屏：推動兩岸和平需勇氣

中國大陸昨日舉行閱兵，國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被批唱和中共且替武力犯台助陣。國民黨前副秘書長張雅屏今說，持續推動兩岸和平所需要的勇氣，遠比大聲罵對岸或批判政敵要多得多。

張雅屏說，看到美國智庫 「史汀生中心」（Stimson Centre）國安改革計畫主任葛拉茨（Dan Grazier），特別向美政府提出，經評估中國大陸「極度不可能」攻打台灣。而筆名翁達瑞的旅美人士陳時奮，極力主張以大陸閱兵是武力犯台的表徵，批判力主與大陸和平交流對話的洪秀柱，前往北京參加對日抗戰紀念的閱兵活動是為大陸武力犯台助陣。

張雅屏認為，其實許多民進黨內的黨公職人員，此次攻擊洪秀柱都是以「替大陸武力犯台助陣」的角度論述，但美國智庫的卻表示大陸極不可能犯台。因此，保持維護台灣民眾權益為基本立場，與大陸交流互動降低誤判，是維持兩岸和平的重要工作。偏偏民進黨政府的大陸事務部寧願花時間恐嚇自己人，也不努力打破自身意識形態爭取和大陸交流對話。

張雅屏指出，至於其他批評洪秀柱此行的言論，各有立場或選票考量，實在沒有對錯可言，因為在當下堅持歷史事實與國際現實，持續推動兩岸和平所需要的勇氣，遠比大聲罵對岸或批判政敵要多得多。