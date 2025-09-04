洪秀柱出席九三閱兵 陸委會呼籲立法院應發動調查

中國大陸昨天舉行九三閱兵，國民黨前主席洪秀柱出席活動成為焦點，陸委會副主委沈有忠今天表示，洪秀柱曾擔任立法院副院長，是否違反兩岸人民關係條例第9-3條的規定，必須由原任職機關立法院來啟動調查。沈有忠呼籲，法律雖然沒有強制要求，但既然民意有要求的話，立院應該可以思考是否發動調查。

沈有忠表示，昨天大家都看到有國人出席九三閱兵活動，尤其洪秀柱曾擔任立法院副院長，是指標性人物，是否列入兩岸人民關係條例第9-3條的列管範圍，陸委會採比較積極的角度看待，不過按照現行法規，必須由洪秀柱的原任職機關、也就是立法院，針對洪秀柱的行為是否有違法疑慮來啟動調查。

媒體追問，兩岸條例第33-1條和第9條第10項，規範台灣人民不得與大陸有涉及政治性的合作行為，也不可在大陸地區有妨害國家安全及利益之活動，洪秀柱等人的行為是否已經違反？

沈有忠說，當初訂定法條時，確實很多灰色空間，例如何謂合作行為、損害國家利益等。他重申，按照現行法規就是授權當事人原任職機關去調查認定，立法院若要啟動調查，陸委會等相關部會將配合協助蒐集相關事證。

他指出，若最後判定涉及違法，依現行法規頂多就是處罰10萬到50萬元罰鍰，若各界認為有灰色地帶或罰則太輕，陸委會希望蒐集更多意見、並與朝野溝通取得共識後，進行修法。

沈有忠說，雖然卸任立委原則上不受兩岸條例限制，不過洪秀柱曾任副院長，是否能從寬認定是涉密人員？陸委會不能越殂代庖發動調查，法律也沒有強制要求立法院展開調查，但陸委會要利用此機會呼籲立法院，既然民意要求的話，立院應該可以思考是否啟動調查。

兩岸人民關係條例第9-3條：

1.曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。

2.前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。