中共九三閱兵 張五岳：習近平用行動展現國際政軍影響力

中共九三閱兵，中共總書記習近平僅發表約920字講話，但促成中俄朝領導人同框、大規模展示東風-61等新武器，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，與其針對習近平講話內容過度解讀，可看見習近平已經用實際的行動來展現其國際政軍的實力與影響力，接下來須留意下月可能的「川習會」，和大陸預計舉辦紀念台灣光復80周年重要會議上的涉台表述。

張五岳同時認為，依目前觀察，台海風險仍屬可控，因為當前美、中關係與台海兩岸關係，皆屬於「鬥是主軸，而不破是底線」的狀態。

因應美俄阿拉斯加峰會，大陸在主場舉辦上合峰會，及二戰勝利80周年等國際局勢變化和戰略意涵，國策研究院4日在台北舉辦「當前國際局勢動態」座談會。國策研究院院長、前海基會董事長田弘茂首先表示，二戰是1945年結束，中共政權是1949年成立，所以二戰結束戰勝國是中華民國，「不是現在的北京政府」，這次中共擴大舉行慶祝大會正當性是受質疑的。

至於習近平昨日在抗戰80周年閱兵上的講話，張五岳分析，這是中共舉辦抗戰紀念活動以來，內容最少的一次，但雖未有對台具體論述，不過今年5月習在赴莫斯科訪問之際，已在俄媒發表文章強調，今年是台灣光復80周年，「台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」，提及《開羅宣言》、《波茨坦公告》和聯大2758號決議等，加上北京也將在今年10月25日前後，舉辦台灣光復80周年活動。

因此張五岳認為，與其針對講話內容過度解讀，可看到習近平已經用實際的行動展現其國際政軍的實力與影響力，形成美國所謂的「中俄朝伊」邪惡軸心，首次在北京觀賞中共先進武器展示的閱兵。他指接下來，須關注「川習會」的涉台內容，北京勢必對美中關係「第1條紅線」的台灣問題有所準備。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，習近平的講話只有900多字，可能反映2點，一是健康狀況不允許講太長，二是在座外國元首多，顯然不是聽習「訓話」的場合。

另以閱兵內容來看，張國城在口頭和書面報告中提及，九三閱兵首先是一場軍事大秀，凸顯大陸「改變區域現狀」的潛在能力，對台傳達武統的意志與能力，意在營造「隨時可動手」的心理壓力，對美國而言，這是一種區域拒止（AntiAccess/Area Denial, A2/AD）能力的展現，警告美方若在台海或南海衝突中介入，將付出高昂代價。對內方面，宣示習近平軍權穩固，另對外也凸顯中俄朝團結一致，襯托西方陣營分裂。

值得注意的是，在這場座談會上，臨時安排由民進黨中國部主任吳峻鋕代替原本安排的另一講者進行發言。吳峻鋕在會上指出，習的談話內容雖未提台灣，但強調維護主權統一領土完整，明顯透露對台灣的野心，強軍夢則是向美國叫板，他並指中共今年將藉由抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復這3個80周年，搶占戰後國際秩序話語權，竄改抗戰歷史。

亞太和平基金會執行長董立文則以「座位政治學」角度提到，中共此次閱兵不准中外媒體拍攝閱兵台上情況，也未公布閱兵台上全體照，只有剪接畫面等，刻意製造盲點並不尋常，且從剪接畫面來看，相較過去閱兵，此次習等政治局常委，與前任的政治局元老位子隔開，這是史無前例的。據此，他認為，「政治局元老們根本不甩習近平」，10月的中共四中全會「應該有更多好戲可看」。