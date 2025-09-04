習近平九三閱兵論述暴露弱點！專家：有2個致命缺陷

澳洲金融評論報3日發表澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉的評論指出，中國大陸九三閱兵的論述存在2個致命缺陷：當年在中國抗日戰爭作戰最激烈的是國民黨部隊，不是毛澤東的共產黨部隊，而且共產黨是靠現代所謂的「不對稱作戰」而非傳統軍力贏得內戰。

九三閱兵有數千名解放軍展示飛彈、戰機與新型無人機，昭告全世界：習近平的軍隊不只龐大，而且高科技化。然而，休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，軍隊再龐大、裝備再精良，閱兵的壯觀鋪張不等於戰場實力。

休布瑞吉認為，中國極力塑造一種敘事：就像二戰時共產黨打敗日本一樣，中國與出席閱兵的盟友將在現代衝突中取勝。但是，這項論述存在致命缺陷，絕大多數為不實，因為1937年至1945年抗日戰爭中，承擔最激烈作戰的是國民黨部隊，毛澤東的共產黨部隊選擇保留實力，等待國民黨被削弱後打內戰。

休布瑞吉提到，值得注意的是，共產黨部隊最後在1949年勝利，靠的是游擊與叛亂戰術，也就是現代所說的「不對稱作戰」，並非傳統軍力。這對習近平來說是不安訊號。

休布瑞吉提到，羅馬帝國時代將領閱兵時，會有人在背後低聲說，「記住你只是凡人」，這是為了防止盛大慶典沖昏將領的頭腦並破壞他們的決策。當習近平看著大批軍隊邁著正步走過天安門廣場時，身邊站著普亭，這對習近平來說頗有幫助，因為儘管普亭並未低聲提醒，他卻是威權與傲慢的化身，且普亭目前仍陷在烏克蘭戰爭中。