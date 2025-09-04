川普真的有看九三閱兵！美防長：川普指示美軍恢復對中俄威懾力

中國大陸國家主席習近平主持九三閱兵，美國總統川普認為閱兵辦得很好，讓人印象深刻，也明白中國希望他會收看那場閱兵，而他確實有關注。美國國防部長赫塞斯3日接受福斯新聞專訪時則表示，川普要求五角大廈重建軍隊，恢復對中俄的威懾力。

衛報報導，川普告訴記者，九三閱兵是一場「美麗的典禮」、「令人印象非常深刻」。川普還說，他知道中國希望他會收看那場閱兵，「我的確看了」。

赫塞斯3日受訪福斯時表示，拜登政府的軟弱使中俄兩國更加靠近，這是美國領導力不足與國力衰退帶來的嚴重後果。不僅在世界各地可見，其影響也反映在電視轉播的九三閱兵畫面。他說：「這就是川普總統要求我們國防部做好準備，以歷史性方式重建軍隊、恢復戰士精神並重新建立威懾力的原因。」

他強調，這「不是因為我們尋求衝突」，美國已向中國、俄羅斯及其他國家明確表達這一點。但通過做好準備，可以防止衝突發生，確保美國人民在國內的安全。

赫塞斯說：「閱兵表演沒問題，但希望不會變成實際的軍事衝突。」

他指出，美國知道中國的信念和意圖，也清楚自身的強大與軍事優勢，中方同樣了解。五角大廈的任務是保持這些軍事優勢，包括太空、空中、海上、海底以及遠程火力等所有能力。他說，美國「金穹」（Golden Dome）是中國知道無法複製的技術，美方將在本屆政府內實現。

赫塞斯指出，美國將維持戰略優勢。他說：「川普總統與習近平主席關係良好，我們將利用這一層關係，希望找到合作的方式。但除此之外，我們將始終保持充分的準備。」