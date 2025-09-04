中國九三閱兵出現無人潛艇 華府智庫：可用於封鎖台灣

中國大陸3日舉行九三閱兵，美國智庫專家分析指出，中國展示的無人潛艇令人印象深刻，可能被用於中國海上封鎖台灣的作戰計畫之中；有專家也點出，中國閱兵中未展示中短程導彈，出現的可搭載核武的導彈，其射程都足以攻擊美國本土。

中國大陸今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，邀請26國領袖出席，包括俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國專家哈特（Brian Hart）表示，這是中國相隔數年後，再度透過閱兵展示其武力；上一次閱兵是2019年（慶祝中華人民共和國成立70周年），再上一次則要追溯到10年以前，同樣是慶祝二戰終結。

哈特指出，中國的軍事力量距離10年前出現長足的進步，也在今年的閱兵中展現出來；哈特也點出，中國現行的國防預算比起2015年成長約60%。

哈特說，中國九三閱兵展示很多傳統的軍事力量，例如新型的超音速飛彈、類似海馬斯的新型多管火箭系統等；哈特說，最讓他印象深刻的是中國的海陸空無人機，尤其中國首次公開展示無人潛艇，具備秘密部署水雷的功能；共軍有可能在海上封鎖台灣時，利用無人潛艇來封鎖台灣港口。

另外，哈特說，中國也逐步汰換掉第2、3代戰機，並在閱兵中展示出第4.5代戰機和第5代戰機，包括殲-20，以及有能力在航母上起降的殲-35。

CSIS核子計畫主任威廉斯（Heather Williams）則對東風-61（DF-61）洲際彈道導彈在閱兵中首次公開亮相感到驚訝，象徵中國不再隱藏擴大核武的意圖；威廉斯也點出，在核武能力的部分，中國沒有在閱兵中展示區域性打擊的中短程飛彈，全部都是足以攻擊美國本土的洲際導彈。