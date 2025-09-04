讚中共九三閱兵辦得好 川普：應提到美國的貢獻

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

針對中國九三閱兵，美國總統川普3日表示，中國國家習近平應該提到美國對中國爭取自由的貢獻；川普也說，他認為中國舉行盛大的閱兵典禮，是為了展示給川普看。

中國大陸今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，邀請26國領袖出席，包括俄羅斯總統普亭和北韓最高領導人金正恩。

川普3日表示，他認為閱兵辦得很好，讓人印象非常深刻，但川普也說，他明白中國舉辦閱兵背後的原因，指中國是希望向川普展示；川普說，他確實有關注。

川普說，他與習近平、普亭和金正恩的關係都非常好，接下來一到兩周的時間，可能會測試他們之間的關係到底有多好。

此外，川普也表示，美國大力幫忙中國爭取自由，但這場典禮沒有提到美國的貢獻；川普說，習近平是他的朋友，但他非常驚訝；川普認為美國應該在習近平的演說中被提及，因為美國對中國貢獻良多。

中共閱兵

