洪秀柱看閱兵現身天安門 預料今見王滬寧

中共閱兵慶典，有國民黨前主席洪秀柱等台灣政治人物參加，不過事前大陸國台辦並未向外披露名單，而今日中共高層將在北京人民大會堂會見台灣人士，很可能是由中共政治局常委兼政協主席王滬寧出面會見洪秀柱等人。

洪秀柱昨現身天安門城樓觀看閱兵，座位在王岐山、張高麗兩位中共前政治局常委後方，毗鄰者多是中共副國級官員。

對於台灣出席活動名單，大陸國台辦未向媒體公布，大陸國防部也未具體回應是否有來自台灣老兵。央視旗下「玉淵譚天」昨披露，出席人員有洪秀柱、吳成典、李勝峰、周荃、李尚賢、曹原彰、郭冠英、徐正文、苑舉正、何鷹鷺、李德維、吳榮元、李春峰、游智彬等。

對於洪秀柱出席中共閱兵引發爭議。國民黨昨表示，個人活動只要不違法都尊重。台北市前市長郝龍斌表示，中共多次邀請父親郝柏村出席閱兵，他始終堅決拒絕，「抗戰功績屬中華民國，不能被錯置或混淆。」

民進黨發言人戴瑋姍表示，中共不擇手段竄改歷史，妄圖取代中華民國成抗戰領導者，甚至把當年抗戰「扯後腿」扭曲為勝利關鍵，國民黨卻一味對其惡行噤聲包容，不僅背棄歷史，更是對中華民國尊嚴的嚴重傷害。