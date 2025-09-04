聽新聞
0:00 / 0:00

洪秀柱看閱兵現身天安門 預料今見王滬寧

聯合報／ 特派記者廖士鋒、政治中心／綜合報導
國民黨前主席洪秀柱（右）現身天安門城樓上觀看中共九三閱兵。 圖／取自央視新聞
國民黨前主席洪秀柱（右）現身天安門城樓上觀看中共九三閱兵。 圖／取自央視新聞

中共閱兵慶典，有國民黨前主席洪秀柱等台灣政治人物參加，不過事前大陸國台辦並未向外披露名單，而今日中共高層將在北京人民大會堂會見台灣人士，很可能是由中共政治局常委兼政協主席王滬寧出面會見洪秀柱等人。

洪秀柱昨現身天安門城樓觀看閱兵，座位在王岐山、張高麗兩位中共前政治局常委後方，毗鄰者多是中共副國級官員。

對於台灣出席活動名單，大陸國台辦未向媒體公布，大陸國防部也未具體回應是否有來自台灣老兵。央視旗下「玉淵譚天」昨披露，出席人員有洪秀柱、吳成典、李勝峰、周荃、李尚賢、曹原彰、郭冠英、徐正文、苑舉正、何鷹鷺、李德維、吳榮元、李春峰、游智彬等。

對於洪秀柱出席中共閱兵引發爭議。國民黨昨表示，個人活動只要不違法都尊重。台北市前市長郝龍斌表示，中共多次邀請父親郝柏村出席閱兵，他始終堅決拒絕，「抗戰功績屬中華民國，不能被錯置或混淆。」

民進黨發言人戴瑋姍表示，中共不擇手段竄改歷史，妄圖取代中華民國成抗戰領導者，甚至把當年抗戰「扯後腿」扭曲為勝利關鍵，國民黨卻一味對其惡行噤聲包容，不僅背棄歷史，更是對中華民國尊嚴的嚴重傷害。

抗戰 老兵 洪秀柱 國民黨 國台辦 國防部 王滬寧 郝柏村 天安門 中共閱兵

延伸閱讀

洪秀柱出席中共九三閱兵 國民黨：個人活動不違法都尊重

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

中共前領導人現身閱兵 溫家寶出席 胡錦濤、朱鎔基未現蹤

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

相關新聞

影／參加中共九三閱兵 前海軍艦長呂禮詩：台法律約束不了「校級軍官」

中共3日舉辦九三閱兵。前海軍艦長呂禮詩受邀參加，他接受海外陸媒訪問時表示，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審...

普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

路透3日報導，中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭當天並肩前往出席中共93閱兵時，被麥克風錄到討論器官移植和延年益壽的...

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日凌晨在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」...

抗戰勝利80周年招待會 習近平：堅定和平發展 拒重回弱肉強食叢林法則

在3日上午的九三閱兵後，大陸國家主席習近平午間在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」上表示，絕不...

秀軍事肌肉！九三閱兵呈現陸海空三位一體核力量 胡錫進：該清醒的是民進黨當局

中共今（3）日在天安門舉行閱兵活動，展示東風-5C、巨浪-3、東風-61等洲際飛彈，首次呈現陸海空三位一體核力量。向來愛...

出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。