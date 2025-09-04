聽新聞
CNN：台政府緊盯大陸九三閱兵 人民卻麻木

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
中共九三閱兵3日上午在北京天安門廣場舉行。 （歐新社）

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，中國大陸九三閱兵三日上午在天安門廣場登場，最密切關注的莫過於台灣政府。不過，九三閱兵並未提前在台灣社群媒體成為熱門話題，分析人士警告，這凸顯台灣人的麻木，對於整體防衛並非正面因素。

分析人士在閱兵前告訴ＣＮＮ，台灣當局將密切關注中共展示武器、與會國際政要以及與台灣相關措辭，用以研判北京的態度、戰略以及潛在犯台時間表。

大西洋理事會全球中國中心駐台研究員宋文笛指出，「台灣將高度關注習近平如何描繪台灣問題的緊迫性，以及中國這支如今再次崛起的軍隊，在奪取台灣的進程中可能扮演角色。」

分析人士也注意到，台灣社群媒體鮮少有人提前關注中共九三閱兵。分析人士指出，這除了與台灣近來國內政治爭議的後續效應有關，也凸顯台灣社會與中國二次大戰歷史的疏離。

宋文笛警告，「隨著時間推移，台灣人可能對中國軍演及可能升級的態勢感到麻木，這對整體防衛並非正面因素」。

