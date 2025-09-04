聽新聞
新聞眼／大陸聯合俄朝抗美…政府一味親美 恐自陷風險

聯合報／ 本報記者張文馨
賴清德總統日前出席「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前出席「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」。 圖／聯合報系資料照片

當中共總書記習近平與俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩等廿六國元首及國際組織領袖，在北京天安門城樓一字排開，美國總統川普隔空開酸斥其密謀對付美國。美中這兩隻超級大象正在角力試探，台灣作為利害關係人，火速加入其中一個陣營，能夠明哲保身？

台灣七月漢光演習，中共九月閱兵，下一個關注點在於，解放軍會不會在閱兵後舉行軍演恫嚇台灣；習近平在閱兵前演說雖未點名台灣，但在多國元首見證下，表示將堅決維護國家主權、統一和領土完整；這是對台立場的宣示，及態度的展現。

面對中方積極拉攏各國，賴清德總統卻在對美議題上匍匐前進，尋求合適的解決辦法，已經好一段時間，我方不再強調「台美關係史上最佳」，但是即便如此，親美依然是民進黨政府的主旋律，而從蔡英文政府後期越發積極探索的美國之外的可能性，如今看來越發迫切必要。

賴總統在國際議題上，今年五月首辦紀念二戰歐洲戰場終戰八十周年的官方活動，盼藉此促使歐洲更支持台灣，共同對抗新極權集團。當昨天迎來二戰終戰八十周年，賴總統說的，依然是我國當年與同盟國共同見證「團結必勝、侵略必敗」。

然而，台歐關係沒有大步進展，相形之下，賴總統的兩次談話時間點，國際鎂光燈一次聚焦在習近平訪問莫斯科會晤普亭，一次聚焦在北京閱兵。美國媒體更提出警訊，指台灣政府緊盯九三閱兵，但是民間麻木；究其原因，其一是中共對台軍演常態化，軍事騷擾和灰色地帶行動，已是家常便飯，讓國人對中共的種種軍演無感。其二，是執政者將「抗中保台」掛在嘴邊，把危機感變成選舉標配，民眾對於戰爭的焦慮隨選舉起舞，逐步脫離現實。

國際政治講求動態，拜登可以五度對台灣提出安全保證，也可以提出又收回，川普可以一言不合要「轟炸北京」，也可以胡扯「習近平告訴我任內不會攻打台灣」，從大戰略看，川普的戰略模糊立場短期內不會改變，「一味親美」有風險，投資前請詳閱「現實」說明書。

