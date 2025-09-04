金融時報看中共閱兵：新威權軸心正在形成

中國大陸國家主席習近平主持紀念抗戰勝利八十周年閱兵，為一周緊湊的外交活動畫下句點，他與俄羅斯總統普亭及北韓領導人金正恩兩名強人同台，共同彰顯團結。

金融時報指出，解放軍最新型戰車、無人機和飛彈在天安門廣場閱兵亮相，此舉不僅是紀念抗戰勝利八十周年，也是中國、俄羅斯與北韓領導人暌違六十六年來首次同場聚首。

中、俄、北韓三國領導人及廿多位其他國家領袖，共同檢閱世界上規模最大、兵力最多的軍隊場面，旨在打動中國十四億民眾，同時向美國、歐洲和日本在內的潛在對手發出警告。

倫敦國王學院中國研究教授布朗表示：「這是中國實力、進步和力量的一次有力展示，對國內宣傳非常有利。」他說，閱兵同時釋出訊息：「別惹我們，我們擁有這些裝備，而且是認真的。」

這是習近平執政十年來第二次舉行九三閱兵。布朗指出，雖然閱兵會讓西方國家警惕，但解放軍與其大部分裝備並未經過實戰檢驗。他說：「這完全是表演性質。他們當然能辦盛大閱兵，但已幾十年沒有實戰經驗，這仍是一支未受過真正戰場考驗的軍隊。」

金正恩現身則加劇美國盟友憂心，新威權軸心可能正形成，尤其是北韓與俄羅斯正並肩作戰對抗烏克蘭。此外，這不僅是金正恩二○一九年以來首次與習近平會面，還是金正恩二○一一年上台以來首次出席多邊領導人集會。

首爾智庫世宗研究所研究員沃德表示，金正恩也希望利用中國，和俄羅斯相互制衡。他說，金正恩向美國等對手及中俄等合作夥伴傳遞信息，「他不是可以被輕易擺布的人」。

紐約時報三日指出，九三閱兵堪稱多年來最具企圖心的一次國力與外交影響力展示。

九三閱兵同時向意圖遏制中國崛起、阻止其重返世界中心的國家發出警告，並對台灣及台灣的國際支持者暗示，任何走向正式獨立的行動都將帶來風險。

ＢＢＣ報導，九三閱兵可見各種形態無人機艇，部分是由人工智慧驅動。國防分析家拉斯卡說，北京顯然已從俄烏戰爭取經。