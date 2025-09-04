專家看閱兵：中共戰略 走向與美分庭抗禮

中共昨舉行九三閱兵，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，中共這次閱兵雖名為「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」，但整個過程除領導人習近平致詞內容外，與抗戰勝利的連結相當有限，反而更像是習近平推動軍事改革十周年的成果展。

揭仲表示，習近平在二○一五年閱兵時，宣布將裁軍卅萬人、優化軍隊結構，被視為軍改起點，使得今年「軍事航天部隊」、「網絡空間部隊」、「信息支援部隊」與「聯勤保障部隊」等四個軍改後新成立的兵種方隊更受矚。

揭仲指出，共軍刻意凸顯「反介入作戰」、「防空／反彈道飛彈」、「反無人機」、「無人作戰載具」與「戰略打擊」等戰力在體系上的完整性；對國軍來說，除了該注意共軍已趨於成熟的各式無人作戰載具與反無人機戰力外，更該注意共軍「資訊作戰群」所展示的能力。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，除既有的Ａ２ＡＤ傳統拒止能力外，共軍更強化東風─61、紅旗─29高空攔截飛彈，以新式核打擊力量形成新的拒止能力；傳統武器則以空警六百艦載型預警機、殲─35匿蹤戰機，可讓福建號航艦擁有完整的航艦戰鬥群立體防空能力，凸顯其兵力投射能力的增加。

蘇紫雲質疑，民主國家紀念二戰主要是以和平緬懷的方式進行，而中共展現攻勢軍力，恐將更坐實中國威脅論。

淡江戰略所副教授林穎佑指出，共軍陸上載具多半都已裝有反無人機系統，代表有借助俄烏戰爭經驗，或也反映對台灣近期積極推動軍用無人機的反制。他也提醒，共軍逐步建構完成陸海空三合一核威懾能力，是將目標指向美國，試圖影響美國介入台海衝突的決心，也是台灣不可不關注的重點。

空軍前副司令張延廷表示，中國大陸與美國原是鬥而不破、敬而不破，透過閱兵亮劍展示，中共戰略現在已走向與美分庭抗禮。他並質疑，抗日來華助戰飛虎隊隊長陳納德兩個女兒，昨日都出席中共的閱兵觀禮，她們過去都曾來台參我方的紀念活動，如今執政的民進黨拱手將紀念抗戰的話語權讓給中共。