陸閱兵黑科技武器亮相 吸引目光

經濟日報／ 特派記者廖士鋒／北京3日電

中共昨（3）日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」等多款洲際飛彈亮相，首次集中展示共軍陸海空「三位一體」戰略核力量，同時也秀出許多「黑科技」武器。

閱兵由共軍中部戰區空軍中將韓勝延任總指揮，上萬兵力參加。「東風-5C」、「東風-31BJ」、「東風-61」、「巨浪-3」、「驚雷-1」等各式洲際彈道飛彈以及遠程飛彈亮相。其中「東風-5C」液體洲際戰略核飛彈「打擊範圍覆蓋全球」。環球時報援引火箭軍背景的專家邵永靈分析指，此次亮相的「巨浪-3」飛彈，意味著中共海基核威懾的潛射彈道飛彈也正式進入洲際時代。

閱兵一大亮點是新時代軍武，包括「機器狼」，為偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車，可遠端操控、自主行動、靈活編組，實現陸上有人、無人協同作戰新突破。原型是一款由中國兵器裝備集團旗下公司研製的四足機器狗。

其餘亮相的有新型坦克、「紅旗-29」等防空飛彈；「鷹擊-18C」、「長劍-1000」等巡航飛彈。另有高能雷射武器、高功率微波武器出場。無人武器則有無人戰車、機器狼、無人潛航器、無人艇、無人機等。空中梯隊有「轟-6N」「殲-35A」、艦載機等。

中共閱兵

