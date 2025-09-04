九三大閱兵中俄朝領導人同框 習近平：堅持走和平發展道路

經濟日報／ 特派記者廖士鋒、記者陳宥菘／北京-台北連線報導
中共3日舉行閱兵，大陸國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普亭（左）、北韓領導人金正恩（右）三人首度同框。（美聯社）
中共3日舉行閱兵，大陸國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普亭（左）、北韓領導人金正恩（右）三人首度同框。（美聯社）

中共昨（3）日上午為紀念抗戰勝利80周年舉行大規模閱兵，大陸國家主席習近平發表談話指出，不讓歷史悲劇重演，重申「堅持走和平發展道路」，活動中，北韓領導人金正恩、俄國總統普亭分別位居習平左、右兩側，這也是中俄朝三方領導人時隔66年首度同台現身在天安門城樓。

習近平要求共軍「加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」。

針對習近平談話，陸委會昨回應，抗日戰爭中，中華民國政府及全體軍民付出無數犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，但中共只圖擴大和鞏固自身勢力，對戰事並沒有貢獻。與此同時，總統賴清德於臉書貼文再提「終戰」，並表示台灣人民熱愛和平，台灣也不拿槍桿子紀念和平，而是相信手中的裝備，是用來保家衛國，不是用來侵略擴張。

大會由大陸國務院總理李強主持，與十年前規格相同，五萬餘人參加觀禮。外國領導人有20多位出席，與中共高層交錯而坐。

活動上午九點開始，為時1.5個小時。從央視直播畫面，三人互動熱絡，習近平與金正恩握手時說，「我們又見面了，終於見面了」。外媒報導稱，三人聊天時普亭還提到生物科技，說習近平未來會「越活越年輕，甚至可長生不老」。三人一齊進場到城樓上時，還與老兵熱烈握手。

美國總統川普在閱兵儀式展開後，在真實社群發文表示，願習近平與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」，「在你們密謀對抗美國之時，請向普亭、金正恩傳達我最誠摯的問候」。美媒華爾街日報報導，中共閱兵儀式，向世界展示強國形象，同時也是對美國和歐洲發出不要挑戰中國的警告。而金正恩和普亭的出席，更強化反西方意味。

