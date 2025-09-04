聽新聞
中共閱兵 多款飛彈亮相 展示陸海空核威懾

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共昨在北京舉行閱兵，包含「東風─5C」、「巨浪─3」等多款洲際飛彈亮相，首次集中展示共軍陸海空三位一體戰略核力量，凸顯戰略威懾力量的龐大。

閱兵由共軍中部戰區空軍中將韓勝延任總指揮，上萬兵力參加。「東風─5C」、「東風─31ＢＪ」、「東風─61」、「巨浪─3」、「驚雷─1」等各式洲際彈道飛彈以及遠程飛彈亮相。央視稱，這是「首次集中展示陸海空基三位一體戰略核力量。」其中「東風─5C」液體洲際戰略核飛彈「打擊範圍覆蓋全球」。

這些飛彈亮相受到極大矚目，尤其是空基、海基都是突破。環球時報援引火箭軍背景的專家邵永靈分析，空基戰略飛彈讓中共「核威懾與核反擊能力」更加可靠且可信。另一位專家張軍社解讀，其以戰略轟炸機為打擊平台，機動性較強，生存能力也更強。而此次亮相的「巨浪─3」飛彈，意味著中共海基核威懾的潛射彈道飛彈也正式進入洲際時代。張軍社表示，其射程在八千公里以上，意味可在大陸近岸發射，不需前出到「第二島鏈」。邵永靈還稱，「可近可遠的部署能力，也增加了對手預判的難度，提升二次核反擊的突然性」。

對於引起熱議的「東風─61」，軍事專家王強分析，其射程應在一點一萬公里到一點二萬公里以上。

影／參加中共九三閱兵 前海軍艦長呂禮詩：台法律約束不了「校級軍官」

中共3日舉辦九三閱兵。前海軍艦長呂禮詩受邀參加，他接受海外陸媒訪問時表示，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審...

普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

路透3日報導，中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭當天並肩前往出席中共93閱兵時，被麥克風錄到討論器官移植和延年益壽的...

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日凌晨在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」...

抗戰勝利80周年招待會 習近平：堅定和平發展 拒重回弱肉強食叢林法則

在3日上午的九三閱兵後，大陸國家主席習近平午間在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」上表示，絕不...

秀軍事肌肉！九三閱兵呈現陸海空三位一體核力量 胡錫進：該清醒的是民進黨當局

中共今（3）日在天安門舉行閱兵活動，展示東風-5C、巨浪-3、東風-61等洲際飛彈，首次呈現陸海空三位一體核力量。向來愛...

出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六...

