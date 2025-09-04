中共閱兵 多款飛彈亮相 展示陸海空核威懾

中共昨在北京舉行閱兵，包含「東風─5C」、「巨浪─3」等多款洲際飛彈亮相，首次集中展示共軍陸海空三位一體戰略核力量，凸顯戰略威懾力量的龐大。

閱兵由共軍中部戰區空軍中將韓勝延任總指揮，上萬兵力參加。「東風─5C」、「東風─31ＢＪ」、「東風─61」、「巨浪─3」、「驚雷─1」等各式洲際彈道飛彈以及遠程飛彈亮相。央視稱，這是「首次集中展示陸海空基三位一體戰略核力量。」其中「東風─5C」液體洲際戰略核飛彈「打擊範圍覆蓋全球」。

這些飛彈亮相受到極大矚目，尤其是空基、海基都是突破。環球時報援引火箭軍背景的專家邵永靈分析，空基戰略飛彈讓中共「核威懾與核反擊能力」更加可靠且可信。另一位專家張軍社解讀，其以戰略轟炸機為打擊平台，機動性較強，生存能力也更強。而此次亮相的「巨浪─3」飛彈，意味著中共海基核威懾的潛射彈道飛彈也正式進入洲際時代。張軍社表示，其射程在八千公里以上，意味可在大陸近岸發射，不需前出到「第二島鏈」。邵永靈還稱，「可近可遠的部署能力，也增加了對手預判的難度，提升二次核反擊的突然性」。

對於引起熱議的「東風─61」，軍事專家王強分析，其射程應在一點一萬公里到一點二萬公里以上。