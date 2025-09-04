觀察站／共軍秀肌肉 凝聚盟友 分化對手

過去三年間，中共領導層反覆強調並定為重大決策的是「著力建構新發展格局」。這次北京九三閱兵，雖有不同背景，有新定主題，但主要是在完成搭建新格局工程，其中下最大力氣和將漸次浮現影響的，主要是外交格局、政治格局、軍事格局。

說閱兵在著力搭建新外交和國際格局，較易理解。首先是中共將今之閱兵和紀念活動，確定為今年兩場重要主場外交之一，另一場就是剛結束的天津上合峰會。在當前國際形勢下，中共這兩大主場外交，現實目標都是要凝聚盟友，分化對手，昇華到更高目標，則事關格局。

由於確定為重大主場外交，所以大閱兵一看陣容，首度請最多外國元首、政府首腦等參與觀禮，其中以俄羅斯的普亭、北韓的金正恩，吸引到高度關注；二看內容，繼天津峰會習近平提出全球治理倡議後，九三閱兵時習的天安門講話，意在進一步搭建中共理想的國際格局；三是後續影響，透過出席觀禮國，北京進一步推建廣泛的人類命運共同體，以及較實在的「全球南方」，國際力量對比由之進一步變化，新的「多極」格局開始浮現。

再看大閱兵與中共政治格局之變。以大閱兵數量論，這次是中共建政後的第十八次。這十八次可分為「國慶閱兵」和「專題閱兵」。一九四九年中共建政後每年天安門大閱兵，共辦了十一場，後中斷廿四年，到一九八四年恢復，再後來確定「十年一大慶，大慶辦閱兵」。

中共領導人辦「專題閱兵」的，只有鄧小平和習近平。閱兵在中共政治語境中，顯示的除黨國力量，還有領導人權力地位，這次閱兵兼具多重功能，但其中重要功能是中共政治、權力格局的搭建，在內外變局下，習近平不僅有需要秀其權力肌肉，也需要展現中共的權力骨架。一個特別政治背景是即將召開中共廿屆四中全會，以及提早展開中共廿一大政治格局塑形。

最後看大閱兵直接效應，即重整中共軍事權力與軍事格局。大閱兵的公開說法是要展示國防現代化成果，展示綜合國力；此外還要展示三力，即軍隊的體系作戰能力、新型作戰能力和戰略威懾實力。這次要求所有上場裝備都是國產現役主力，其中個別裝備超過外軍，就是要達此目的。

在中共軍事史上，大閱兵還與軍事變革、軍隊結構重組關聯。中共軍隊人事體制正在大變，共軍結構正面臨重組。今之大閱兵後，謀畫和操盤大閱兵的班底，將成共軍新中堅，參加閱兵的部隊和分列式方陣，則是未來共軍架構調整模型。