中共九三閱兵 「習、普、金」天安門同台

聯合報／ 特派記者廖士鋒、編譯周辰陽／綜合報導
中共昨在北京天安門舉行九三閱兵，俄羅斯總統普亭（左）和北韓領導人金正恩（右）受邀出席，他們座位被安排在中共總書記習近平（中）的兩側，形成三人同框的畫面。（新華社）
中共昨日舉行九三閱兵，中共總書記習近平發表談話指出，不讓歷史悲劇重演，重申堅持走和平發展道路，並要求共軍加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

昨日大會由中共總理李強主持，與十年前規格相同。中共多位卸任領導人出席，包含溫家寶、李瑞環等，但未見前總書記胡錦濤和前總理朱鎔基。外國領導人有廿多位出席。

中共九三閱兵首度亮相多款洲際飛彈，引起關注。圖為東風-5C洲際戰略核飛彈駛過天安門廣場。（中新社）
三方領袖隔66年再同台

活動上午九時開始，習近平身穿灰色中山裝現身天安門，左右兩側分別是北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭，這也是三方領導人時隔六十六年後，再度同台現身在天安門城樓。一九五九年十月，中蘇朝領導人毛澤東、赫魯雪夫和金日成同登天安門城樓觀看閱兵。

三人互動堪稱熱絡，習近平與金正恩握手時說，「我們又見面了，終於見面了」，三人聊天時普亭說習近平未來會「愈活愈年輕，甚至長生不老」。三人到城樓上時，還與老兵熱烈握手。

路透報導，習普對話涉及討論器官移植和延年益壽可能性；習一度向普亭說，有人預測本世紀人類可能活到一百五十歲。普亭則說，科技不斷發展，人體器官可持續移植。

中共閱兵緊接上合峰會，展示北京與俄羅斯、北韓、印度關係緊密，在俄烏戰爭未解、美印關係交惡之際，被認為有拉攏盟友對抗美國和西方國家的用意。

習近平在天安門城樓上發表談話說，抗戰是艱苦卓絕的偉大戰爭，在中共宣導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。他強調，中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族，並指各國家、各民族只有平等相待，和睦相處，守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演。

中共昨舉行九三閱兵，總動員約五萬人，圖為受閱部隊在大會活動開始前整備。（新華社）
多款洲際飛彈首度亮相

習近平提到，「中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐」；並稱中華民族偉大復興勢不可擋。

隨後進行閱兵，習近平乘坐檢閱車往東單方向校閱。檢閱結束後，地面方隊、空中梯隊依次越過天安門廣場，多款武器首度亮相，包含東風｜5C、東風｜61、巨浪｜3等多款洲際飛彈。

習談話未提日軍國主義

習近平此次談話篇幅與十年前對比僅為一半左右，且未提到「日本軍國主義」，也未觸及裁軍，整體偏向軟性喊話。昨天中午舉行的招待會，他仍大為縮減談話篇幅，僅一處提及日本，並指絕不能重回弱肉強食的叢林法則，重申中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。

有媒體二日詢問美國總統川普，是否認為閱兵式意味著對美國的挑戰？川普說，他不這麼認為也完全不擔心，中國需要美國，他與習近平有非常良好的關係。

川普也在社群發文表示，請習近平向普亭、金正恩「轉達我最熱烈的問候，在你們密謀對付美國的時候」。

