影／參加中共九三閱兵 前海軍艦長呂禮詩：台法律約束不了「校級軍官」

中共3日舉辦九三閱兵。前海軍艦長呂禮詩受邀參加，他接受海外陸媒訪問時表示，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審查不去。「當法律沒有辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人」。

紐西蘭中文媒體「BNETV」報導，呂禮詩在影片中表示，這次關於閱兵的部分，其實他是受邀來訪的，自己決定願意來，是因為陸委會表示，「目前沒有法律可以約束我一個校級軍官」。

呂禮詩指出，在台灣當一個人民當然要遵守法律，可是目前沒有法律約束之下，「我為什麼要自我審查，台灣這些抗中保台，或是自稱台派，一天到晚講中國大陸自我審查，甚麼時候台灣政府要的也是自我審查，反而是中國大陸張開雙手，歡迎我們加入，成為中華民族偉大復興共同實踐者，我們為何不加入，更不要講說台灣和中國大陸這個血濃於水的感情，其實是切不斷的」。

呂禮詩指出，現在中國大陸各個方面，全球北方國家都這麼忌憚，因為從開放到現在為止全面起飛，所以才有中國製造2025說法，也就是德國所講的工業4.0。

他認為，中國大大陸方方面面已經超英趕美，台灣為何不當成助力，而要成為阻力呢？這就是他為什麼要來的原因，要告訴大家「即使當一個人民要遵守法律，當法律現在還沒有辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人！」

呂禮詩強調，唯有抗日戰爭的勝利，才有今天的台灣，否則台灣現在還是殖民地，過著被人奴役的日子。他哽咽著說：「所以現在既然抗戰勝利，應該要回來參與這個活動，告訴曾經為國家犧牲這些英雄，這盛世如你所願。」

海峽導報報導，對於這次受邀參加閱兵觀禮， 呂禮詩表示，自己很幸運也非常感動，要特別感謝大陸對台胞的禮遇。「我是千千萬萬中國人之一，有幸受邀，有機會當然一定要來北京參加這個盛大而神聖的紀念活動。」

呂禮詩將他入住北京飯店的自拍照及嘉賓觀禮證發給海峽導報，從證件上可見注明他的身分代表是「台灣海軍」。呂禮詩指出，「我這次以「台灣海軍」身分，參加九三閱兵觀禮的『台灣第一人』。」

面對大陸網友點讚他是「真正的統派」，他調皮地說，「我不是統派，我是中國派」。

根據現行「兩岸人民關係條例」第9條之3，僅限制退役少將以上人員不得出席中國黨政軍活動，違者可停發或剝奪退俸並註銷勳章。然而，呂禮詩僅為少校退役，並不在法規限制範圍內。