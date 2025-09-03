前海軍艦長赴中參加閱兵 邱志偉籲修法補漏洞

中央社／ 台北3日電
民進黨立委邱志偉。圖／邱志偉辦公室提供
民進黨立委邱志偉。圖／邱志偉辦公室提供

退役海軍艦長、少校呂禮詩受邀赴中國參加九三閱兵，引發爭議。民進黨立委邱志偉今天表示，兩岸人民關係條例僅規範退役將領不得參與中國黨政軍活動，約束力明顯不足，必須盡快補立法漏洞，國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對國家。

據媒體報導，呂禮詩接受海外中國媒體訪問時還表示，台灣的法律約束不了校級軍官，他為何要自我審查不去。

邱志偉說，去年11月他早就提案，將目前兩岸條例第9條之3條文中，僅規範少將以上，不得參與中國黨政軍活動的條文，修正為少校以上且領有終生俸的軍官皆不得參與。然而，國民黨卻趁著民眾關注度下降時，抽出條文提出復議擱置，讓條文連到委員會討論的機會都沒有。

邱志偉表示，立法嚴懲絕對是有效果，這次93閱兵就不見大批退前往中國，且退輔會主委嚴德發也支持他修法嚴懲，就只有親中的國民黨不支持。

邱志偉說，立法漏洞應該盡早補齊，而不是讓退役校級軍官能夠跑到中國唱衰台灣，他呼籲國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對國家。

邱志偉 中共閱兵

延伸閱讀

懶理中共93閱兵！邰智源著軍裝致敬國軍「捍衛民主」 網友一片讚聲

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

BBC：1949年來 從毛到習天安門17次閱兵 陣容日愈龐大

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

相關新聞

影／參加中共九三閱兵 前海軍艦長呂禮詩：台法律約束不了「校級軍官」

中共3日舉辦九三閱兵。前海軍艦長呂禮詩受邀參加，他接受海外陸媒訪問時表示，台灣的法律約束不了「校級軍官」，他為何要自我審...

普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

路透3日報導，中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭當天並肩前往出席中共93閱兵時，被麥克風錄到討論器官移植和延年益壽的...

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日凌晨在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」...

抗戰勝利80周年招待會 習近平：堅定和平發展 拒重回弱肉強食叢林法則

在3日上午的九三閱兵後，大陸國家主席習近平午間在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」上表示，絕不...

秀軍事肌肉！九三閱兵呈現陸海空三位一體核力量 胡錫進：該清醒的是民進黨當局

中共今（3）日在天安門舉行閱兵活動，展示東風-5C、巨浪-3、東風-61等洲際飛彈，首次呈現陸海空三位一體核力量。向來愛...

出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。