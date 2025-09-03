中共九三閱兵 學者：國軍應注意中共反無人機戰力

中共今天舉行九三閱兵，展示多款新式裝備，學者楊太源分析，解放軍在展出裝備刻意凸顯反無人機戰力的體系完整化，國軍應設法加強無人機對抗中共反無人機裝備的能力。

解放軍今天閱兵首次公開亮相的武器有紅旗29飛彈、長劍1000飛彈、東風31BJ飛彈、東風26D飛彈、東風61飛彈、99B戰車等，另有超音速無人機、無人艦，以及無人潛航器AJX002與HSU100等無人載具。

社團法人安全台灣學會理事長楊太源表示，中共九三閱兵是大內宣，提升愛國教育，並向美國進行軍事能力展示，對台灣會有外溢效果；他認為，台灣不該管到「大國爭霸」的層次，而是關注對於台海防衛有影響的武器裝備進行研究，探討解放軍戰術戰法有無改變。

針對閱兵展示的裝備，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，解放軍刻意凸顯「反介入作戰」、「防空／反彈道飛彈」、「反無人機」、「無人作戰載具」與「戰略打擊」等戰力在體系上的完整性。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑指出，無論是陸軍99B戰車或是其他地面載具，可以看到載具都裝備有反無人機系統，可以想定解放軍已經認定地面部隊戰鬥，戰車遭遇敵人時不是先發生「戰車大決戰」，而是要抵禦來自空中的敵無人機攻擊，這也可以針對國軍目前在籌獲各式無人機的反制。

楊太源提到，國軍目前所籌獲的各型戰術、戰鬥層級的無人機，需要重新檢討是否有對應解放軍反無人機的能力，或是直接仿效烏俄戰場經驗，改以光纖無人機，以避免解放軍可能的電子干擾。

對於國軍而言，揭仲指出，除了關注解放軍展出已趨於成熟的無人艇、水下無人載具、已經體系化的地面無人作戰載具與反無人機戰力，更該注意共軍「資訊作戰群」所展示的野戰網路資電作戰能力。

揭仲說明，因為在解放軍的武力犯台作戰中，不僅會全過程實施聯合信息作戰，更在整個作戰中具主導地位；但目前國軍三軍作戰部隊在網路資電作戰戰力上，仍存在許多問題，卻很難透過對美軍購的方式改善。

針對閱兵展出多款無人載具，楊太源指出，中共領導人習近平上台後，推動解放軍2035年朝向全軍現代化的目標，從軍隊機械化朝向信息化，再從信息化邁向智能化，將以無人裝備取代有人裝備，以無人化和AI人工智慧打造全新軍隊，呈現「新域新質戰鬥力量」，這是國軍在目前應對解放軍傳統武力，提升各式反艦、反裝甲與防空飛彈數量之際，需要觀察中共軍力發展的新趨勢。