普亭和習近平討論「長生不老」 習稱本世紀人類可能活到150歲

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
中國大陸國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普亭（左）和北韓領袖金正恩（右）3日一同在北京出席93閱兵。美聯社
中國大陸國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普亭（左）和北韓領袖金正恩（右）3日一同在北京出席93閱兵。美聯社

路透3日報導，中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭當天並肩前往出席中共93閱兵時，被麥克風錄到討論器官移植和延年益壽的可能性；習近平一度向普亭說，有人預測本世紀人類可能活到150歲。

前述場面在中國國營媒體央視對中國環球電視網、美聯社和路透等媒體提供的閱兵直播中上演。當時普亭、習近平正與北韓領袖金正恩走向天安門廣場主席台，普亭的翻譯人員被聽到用中文說，生物科技正不斷發展，人體器官可以持續移植，愈活愈年輕，甚至可實現長生不老。

鏡頭外的習近平則用中文回應說，有人預測本世紀人類可能活到150歲。金正恩則微笑著看向習、普兩人的方向，但不清楚他是否有透過翻譯聽取其談話內容。在央視的影片中，無法清楚聽見普亭講俄語的內容。

俄國政府、中國外交部和央視並未立即回應路透置評請求。

中共閱兵

