東風5C、超音速飛彈…中共九三閱兵秀最新軍事科技 法新社整理6大看點

中央社／ 北京3日綜合外電報導
9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式在北京天安門廣場隆重舉行。圖為徒步方隊經過天安門城樓。香港中通社
9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式在北京天安門廣場隆重舉行。圖為徒步方隊經過天安門城樓。香港中通社

中國今天在北京舉行大規模閱兵，展示包括無人潛航器、巨型飛彈和雷射武器等最新裝備，以凸顯其軍力。軍事專家密切關注這次閱兵，以下是法新社整理的6大看點。

●長程洲際彈道飛彈

今天亮相的東風5C洲際彈道飛彈（ICBM）是中國軍事科技的一項重要升級。中國民族主義官方小報「環球時報」宣稱，這款龐大的液態燃料核子武器能夠打擊地球上任何地點，且「隨時保持戒備」。

●無人潛航器

中國這次用長卡車載運展示2新款超大型魚雷狀無人潛航器AJX002與HSU100。國防分析師勒克（AlexLuck）告訴法新社，前者「據推測應屬於偵察用途」，後者則「較為神秘，但據說有布雷能力」。

根據海軍新聞（Naval News）報導，中國雖在水面海軍力量上仍落後美國，但其擁有世界最大量的超大型無人潛航器（XLUUV）發展計畫，且至少有5款機器已下水。

●超音速飛彈

今天遊行中可見4新款長數公尺的反艦飛彈，分別是鷹擊15、鷹擊17、鷹擊19和鷹擊20。這些飛彈可從艦艇或飛機發射，專為對大型船隻造成嚴重破壞。

其中鷹擊17、鷹擊19和鷹擊20還可能具有極音速能力，意味飛行速度至少可達音速的5倍。

●雷射武器

這次閱兵亮相的還有代號LY-1的雷射武器，外觀是配有藍色螢幕的白色巨大裝置。之前在社群媒體平台X上1個與中國軍方有關聯的帳號已大肆宣傳這是「世界最強大的雷射防空系統」。

勒克指出，外界在去年8月左右首次見到這套裝置的技術資料，但當時還無清晰影像。他認為「艦載型」的LY-1現在「看來至少已進入進階測試階段」。

這種所謂導能武器（directed-energy weapon）能以高精準度造成重大破壞，且單次發射成本低廉，美國也在積極研發中。

●其他無人機

除了無人潛航器，北京今天也展示數款水面、空中和地面無人機。其中水面無人機可用於海上軍事行動，勒克表示，這種無人機可視導航需要在進出港口時載人，且很可能專為水雷作戰，尤其用於除雷。

至於空中和地面無人機，則囊括無人機一系列多元能力的其他部分，包括後送、運送物資彈藥及偵察。

●雷達

預警雷達技術是這次閱兵的一大重點，地面遊行中可見數台這類大型偵測裝置，空中則有配備相關雷達的軍機低空飛過，展現解放軍的監偵能力。

中國的空警600預警機今天首度公開亮相。根據中國國營英文媒體「中國日報」（China Daily）報導，這款預警機專為用於航空母艦而設計，預計幾個月後將開始在福建艦服役。

