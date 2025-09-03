中共九三閱兵…國安官員：揪「邪惡軸心」抱團 向民主陣營展決心

中共九三閱兵今天在北京天安門前舉行。熟悉國安事務官員表示，習近平個人意志和決心比起中國人民的處遇和國家發展本身更重要，凸顯缺乏制衡權力所帶來的極權風險，這正是當前國際民主陣營最大的戰略挑戰。

「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」3日上午在北京天安門前舉行。一名熟悉國家安全事務官員觀察中國九三閱兵分析表示，中國這場打著紀念「反法西斯」為名的閱兵，一如國際社會普遍預期，明確傳達了其戰略意圖。

官員表示，中國毫不在乎外界眼光，刻意糾集被國際媒體譏為「邪惡軸心」的多位威權領袖，以及20多個被國際評比為「不自由」國家的元首政要共聚一堂，公開展現其與民主集團抗衡的決心與企圖。特別是企圖在現有世界體系下，切割出一個以中國為首的新興國際政治格局，這對全球及區域安全穩定都是重大的風險警訊。

熟悉國安事務官員表示，從閱兵展示的武器裝備來看，遠程攻擊、核打擊能力（例如東風61洲際飛彈、多款超高音速遠程飛彈等）被大比例並且高調呈現。這不單單顯示中國的國防發展早就超過自身的國土安全需求，也超越僅僅為了宰制第一島鏈的需要。

這名官員說，現在的北京當局正把目光放眼全球威懾力，包括對美、對歐陸更大更精準的打擊能力。此舉與二戰後國際社會走向循國際法和外交折衝維繫的穩定體系形成鮮明反差，中國顯然選擇了一條獨自偏離穩定國際秩序的道路。

這名官員強調，這場閱兵的巨大規模及龐大投入，尤其在中國面臨經濟增長放緩的大背景下，這種舉動與國家經濟走勢形成高度反差。更值得國際社會高度警惕的是，顯然中共中央總書記習近平個人意志和決心比起中國人民的處遇和國家發展本身更加重要，更凸顯缺乏制衡權力所帶來的極權風險。

熟悉國安事務官員表示，民主國家無法以常規政治制衡理解或應對這樣的極端情況，這也正是當前國際民主陣營最大的戰略挑戰。