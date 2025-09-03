壓軸亮相！中共九三閱兵時宣稱 東風5C飛彈「打擊範圍覆蓋全球」

中共九三閱兵壓軸的是首度亮相的東風5C洲際彈道飛彈，它能一次搭載10枚核彈頭，射程至少有1.2萬公里，龐大的彈體須由3輛大卡車分別載運。共軍宣稱東風5C「打擊範圍覆蓋全球」，全時戒備。

中共上午在北京天安門廣場前舉行「九三」閱兵，東風5C首度亮相，12輛大型飛彈運輸車分別載著4枚東風5C的三節彈體，在最後壓軸登場。

閱兵式解說詞宣稱，東風5C液體洲際戰略核導彈是中國戰略反擊體系中的重要組成，「打擊範圍覆蓋全球」，全時戒備、有效威懾，以武止戈、砥定乾坤。

綜合陸媒報導，東風5C是東風5系列洲際彈道飛彈的最新改進型，採用固定井發射方式，全長32.6公尺，彈徑3.35公尺，起飛重量183噸。

2017年1月，美媒華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）披露中國首次試射東風5C，引發國際關注；兩名美國五角大樓官員透露，飛彈是從太原衛星發射中心發射，擊中了中國西部沙漠中的靶場。

2016年，韓國部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統），當時引發中國強烈不滿與反對。東風5C試射成功，被視為向美國秀肌肉，表明不會做任何戰略讓步。

2017年2月，中國官媒科技日報刊文引述軍事戰略專家王雲飛稱，東風5C能攜帶10個核彈頭，可在縱深數百公里區域內選擇要打擊的獨立目標，還可調節打擊時序和次序，大幅提高突防能力和打擊效果。

報導引述不具名軍事專家稱，中國很長一個階段沒能突破分導式多彈頭技術，瓶頸在於核彈頭的小型化。東風5C此次攜帶10枚分導彈頭，正說明突破了這個技術瓶頸。

美國5月曝光最新一代的B61-13戰術核炸彈後，中國官媒央視旗下的「小央視頻」，6月2日披露東風5C的具體參數，表示射程達1.2萬公里，可攜帶一枚300萬至400萬噸TNT當量的核彈頭，相當於200至226枚廣島原子彈爆炸威力，命中精度為500公尺。

北京日報今天報導引述軍事專家張軍社稱，東風5C是目前共軍裝備的射程最遠、威力最大的重型洲際戰略核飛彈。「打擊範圍覆蓋全球」意味著東風5C能對世界任何一個角落的目標進行打擊，不存在死角。

對於閱兵解說特別強調「打擊範圍覆蓋全球」，張軍社宣稱，這是對那些對中國圖謀不軌的個別國家的警告。中國發展戰略核力量主要用於防禦，為了打破個別國家的核威懾、核訛詐、核壟斷以及核威脅，「打擊範圍覆蓋全球」以及「全時戒備」的說法也是向外界表明東風5C的戰略威懾能力和實戰能力。