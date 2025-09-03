快訊

新北婦遭捲攪拌機 疑「頭臉埋水餃餡」窒息亡！雇主涉過失致死送辦

熱食部漲價...中山女高爭取「外送自由」在校長室吃便當 校長今與學生面對面溝通

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

聽新聞
0:00 / 0:00

中共九三閱兵大秀無人機艇 BBC：陸向俄烏戰爭取經

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
中國大陸3日在北京舉行的93閱兵期間展示無人機。路透
中國大陸3日在北京舉行的93閱兵期間展示無人機。路透

英國廣播公司（BBC）3日報導，中共93閱兵可見各種形態無人機艇，部分是由人工智慧（AI）驅動。國防分析家拉斯卡（Michael Raska）說，中國大陸顯然已從俄烏戰爭取經；這場戰爭中，只靠無人機就能削弱對方防禦。

BBC說，這次閱兵最引人注目的是長達20公尺的巨型無人水下載具「AJX-002」。中國也展示被稱為「忠誠僚機」的匿蹤攻擊無人機，能和載人戰鬥機同行並協助其攻擊。閱兵上也可見到「機器狼」，專家說這可用在多種任務，包括偵查、掃雷和追擊敵方軍人。

拉斯卡說，前述無人軍備的展示清楚顯示中國希望的軍事戰略走向，即不僅要增強更要取代傳統結構。軍事專家尼爾（Alexander Neill）說，敏捷性在擊殺鏈很重要；在瞬息萬變的戰鬥中，必須在以奈秒計算的時間內做決策，才能擊殺敵人並占據優勢，這正是AI的能力。

尼爾說，許多國家仍對在軍事系統部署AI感到擔憂，質疑人類能否放心將AI納入擊殺鏈。但拉斯卡說，中國對此非常放心；中國相信他們能控制AI，正全力將AI融入自身系統。

尼爾也指出，中國在逾20國領袖受邀出席的閱兵中展示武器、戰車，基本上是對潛在買家的大推銷。緬甸等部分出席國家原本就已購買大量中國武器，但拉斯卡說，拓展新客戶或增加訂單機會，是中國政府在全球擴張影響力的方式之一。

有些關鍵客戶與中國國家主席習近平一起站在前方中央，即俄國總統普亭和北韓領袖金正恩。BBC說，3人同行到閱兵會場並登台，展現出聯合陣線。

尼爾說，這對美國釋出一個訊號，即美國若真的想要挑戰他們，將意味需要同時在幾個潛在戰場展開對抗，即朝鮮半島、台灣海峽和烏克蘭，「試想，在這三個區域都對美國施壓，美國可能在其中一個戰場失敗」。

中共閱兵

延伸閱讀

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

BBC：1949年來 從毛到習天安門17次閱兵 陣容日愈龐大

一改慣例！中共九三閱兵 中部戰區空軍司令韓勝延擔任總指揮

貴陽2025數博會 引資463億人民幣

相關新聞

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日凌晨在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」...

「鷹擊」飛彈亮相！九三閱兵秀肌肉 學者：共軍恐運用在對台作戰

中共九三閱兵秀肌肉，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑觀察，解放軍陸上地面載具基本上都已裝有反無人機系統，代表有借...

出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六...

秀軍事肌肉！九三閱兵呈現陸海空三位一體核力量 胡錫進：該清醒的是民進黨當局

中共今（3）日在天安門舉行閱兵活動，展示東風-5C、巨浪-3、東風-61等洲際飛彈，首次呈現陸海空三位一體核力量。向來愛...

九三閱兵釋訊號？專家曝背後盤算：展示習近平自信、掩蓋高官遭清洗行動

中共九三閱兵3日上午在北京天安門舉行。大陸國家主席習近平在講話中強調，人類正面臨「和平或戰爭」的抉擇，並重申「中華民族偉...

抗戰勝利80周年招待會 習近平：堅定和平發展 拒重回弱肉強食叢林法則

在3日上午的九三閱兵後，大陸國家主席習近平午間在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」上表示，絕不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。