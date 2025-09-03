中共九三閱兵大秀無人機艇 BBC：陸向俄烏戰爭取經

英國廣播公司（BBC）3日報導，中共93閱兵可見各種形態無人機艇，部分是由人工智慧（AI）驅動。國防分析家拉斯卡（Michael Raska）說，中國大陸顯然已從俄烏戰爭取經；這場戰爭中，只靠無人機就能削弱對方防禦。

BBC說，這次閱兵最引人注目的是長達20公尺的巨型無人水下載具「AJX-002」。中國也展示被稱為「忠誠僚機」的匿蹤攻擊無人機，能和載人戰鬥機同行並協助其攻擊。閱兵上也可見到「機器狼」，專家說這可用在多種任務，包括偵查、掃雷和追擊敵方軍人。

拉斯卡說，前述無人軍備的展示清楚顯示中國希望的軍事戰略走向，即不僅要增強更要取代傳統結構。軍事專家尼爾（Alexander Neill）說，敏捷性在擊殺鏈很重要；在瞬息萬變的戰鬥中，必須在以奈秒計算的時間內做決策，才能擊殺敵人並占據優勢，這正是AI的能力。

尼爾說，許多國家仍對在軍事系統部署AI感到擔憂，質疑人類能否放心將AI納入擊殺鏈。但拉斯卡說，中國對此非常放心；中國相信他們能控制AI，正全力將AI融入自身系統。

尼爾也指出，中國在逾20國領袖受邀出席的閱兵中展示武器、戰車，基本上是對潛在買家的大推銷。緬甸等部分出席國家原本就已購買大量中國武器，但拉斯卡說，拓展新客戶或增加訂單機會，是中國政府在全球擴張影響力的方式之一。

有些關鍵客戶與中國國家主席習近平一起站在前方中央，即俄國總統普亭和北韓領袖金正恩。BBC說，3人同行到閱兵會場並登台，展現出聯合陣線。

尼爾說，這對美國釋出一個訊號，即美國若真的想要挑戰他們，將意味需要同時在幾個潛在戰場展開對抗，即朝鮮半島、台灣海峽和烏克蘭，「試想，在這三個區域都對美國施壓，美國可能在其中一個戰場失敗」。