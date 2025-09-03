放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對舒淇、吳慷仁等數名台灣藝人3日跟進轉發央視紀念抗戰勝利80周年貼文，陸委會僅回應，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀。報系資料照片
針對舒淇、吳慷仁等數名台灣藝人3日跟進轉發央視紀念抗戰勝利80周年貼文，陸委會僅回應，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀。報系資料照片

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日凌晨在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，舒淇、吳慷仁等數名台灣藝人跟進轉發。不同於早前放話警告藝人不得再有配合中共黨政軍的宣傳活動，陸委會對這波轉發僅表示，相關貼文內容尚無踩紅線。

央視新聞微博3日凌晨12點發文，「此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利！今天我們一起紀念抗戰勝利80週年！5098天、14年浴血奮戰，中國人民從不屈服於任何敵人！今天的中國，江山壯麗、人民豪邁，更無懼任何風浪！讓我們一起銘記歷史，從偉大勝利走向偉大復興！」

數名台灣藝人跟進轉發，包含舒淇寫下「英烈不朽，和平永駐」；吳慷仁寫下「銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」；伊能靜寫下「珍惜來之不易的和平」，還有吳奇隆、楊培安、林瑞陽、張庭等人。先前遭調查的歐陽娜娜、侯佩岑則還未有動靜。

對於藝人這波轉發央視貼文的行為，陸委會3日下午透過書面回應，「我們注意到了這一情況」，目前正就相關情形進行資料的搜集與分析當中。並表示，初步了解，相關貼文內容「尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀」。

不過，陸委會說，呼籲全體國民及在野政黨認清中共舉辦閱兵的意圖，共同維護中華民國的繁榮與存在。

陸委會先前偕文化部查處轉發央視貼文的23名台灣藝人，並在中共閱兵前公布「調查報告」。陸委會副主委沈有忠1日表示，政府的用意是希望讓藝人知道去參加或者配合中共黨政軍宣傳活動的嚴重性，希望藝人不要淪為統戰工具，否則將按個案逐一裁處。

沈有忠2日則提到，目前兩岸條例第33條之一所規定的「合作行為」確實相當寬鬆，有灰色空間，而現在政府主要畫出兩條「紅線」，第一是唱喝要消滅或者矮化中華民國國家主權，第二則是唱喝用武力方式解決政治爭議。

配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，舒淇、吳慷仁等數名台灣藝人跟進轉發。圖／截自微博
配合九三閱兵，大陸官媒央視新聞3日在微博發布貼文，表示「九三盛大閱兵，致敬勝利！今天，我們一起紀念抗戰勝利80週年」，舒淇、吳慷仁等數名台灣藝人跟進轉發。圖／截自微博

