秀軍事肌肉！九三閱兵呈現陸海空三位一體核力量 胡錫進：該清醒的是民進黨當局

中共今（3）日在天安門舉行閱兵活動，展示東風-5C、巨浪-3、東風-61等洲際飛彈，首次呈現陸海空三位一體核力量。向來愛對時事評論的《環球時報》前總編胡錫進對此指，閱兵不僅展示中國軍力的先進性，也可能對美國及其亞太盟友形成戰略震懾。他認為，最該清醒的是台灣民進黨當局。共軍軍力提升削弱美方西太平洋自信，同時也降低台海衝突風險。

胡錫進3日下午在其微博發表評論文章指，中國用大閱兵威懾敵對勢力和潛在敵人的策略可能再次產生重要結果，鎮住新一波暗中蠢蠢欲動的挑釁者。美國和盟友對西太平洋地區力量格局的評估可能徹底崩盤，「它們正在得出一個極其震撼的印象：中國的武器先進性已經達到世界一流，而中國的武器生產能力又可能是美國加上亞太盟友合起來也比不過的。所以，如果在西太平洋，特別是中國近海與解放軍對抗，他們已經沒有勝算。」

胡錫進說，這次大閱兵之後，美國的核武優勢被進一步削弱了。2019年中國東風-41首次在天安門亮相，「美國就有專家哀嘆，西太平洋完全由美國主導的核態勢已經被打破」。這次東風-61也亮相了，還有東風-5C，驚雷-1，巨浪-3，再加上原有核家族中的東風-31，「中國的第二次核打擊力量更加有效，可信，美國在西太平洋軍事霸權的基石被推倒了」。

胡錫進指，海空軍常規力量的對比已明顯向中國這邊傾斜，對標美國F-22、F-35的中國戰機全都有了，中國的戰略轟炸機、戰略運輸機、預警機等等都已足夠在西太平洋施展。今天大閱兵之後，美國在亞太地區的所有軍事基地和海軍艦隊的自信都會折掉一半。「它們會更加擔憂並相信，一旦使用那些平台攻擊中國目標，那些平台本身就遭到致命摧毀，已幾乎無法避免。中國打擊它們的能力已經可以信手拈來。」

另，胡錫進說，美方對中國的態度必須隨著實力對比形勢的變化而調整，他們需要多些小心謹慎，對中國的克製做出回報，不要被國內一些激進人士的衝動主張帶偏了，試圖用攤牌恐嚇中國，美國現在已搞不起與中國攤牌。更重要的是，俄烏戰爭顯示，一旦戰爭變成殊死搏鬥，誰都沒有後退的餘地，最後打的僅是消耗戰。而消耗戰的關鍵在於誰的工業能力更強，能撐得更久。而美國和盟友若與中國打消耗戰，它們同樣沒有勝算。

胡錫進還提到，最該清醒的是台灣民進黨當局。他認為，這次大閱兵後，美國更不會下決心為台當局與大陸軍事對抗。「一旦民進黨自己跳進陷阱，他們的唯一結局就是被消滅。美國和西方在旁邊嚷嚷幾聲，頂多玩點花拳繡腿，它們絕不敢與在天安門展示力量的人民解放軍迎頭對撞。大陸力量越強大，會為美國和盟友帶來更多清醒。西太平洋，尤其是台海地區爆發戰爭的可能性反而會變小，不戰而屈人之兵，這本就是中國人智慧。