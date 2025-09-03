數位台灣藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會指「有灰色空間」：未涉貶低

快訊

中央社／ 台北3日電
中共九三閱兵今天上午舉行，數名台灣藝人轉發央視直播閱兵預告貼文。陸委會表示，經初步了解，內容未涉及貶低中華民國地位或宣揚武力改變兩岸現狀。

大陸委員會（陸委會）3日下午透過書面表示，注意到了這一情況，目前正就相關情形進行資料蒐集與分析。經初步了解，相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀。

陸委會呼籲，全體國民及在野政黨認清中共舉辦閱兵的意圖，共同維護中華民國的繁榮與存在。

「紀念中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」3日上午在北京天安門廣場舉行，中國官媒央視於紀念大會開始前發出閱兵大典直播預告，鼓勵民眾轉發訊息。

央視貼文內容寫道，「今天，我們一起紀念＃抗戰勝利80週年＃！5098天、14年浴血奮戰，中國人民從不屈服於任何敵人！今天的中國，江山壯麗、人民豪邁，更無懼任何風浪！讓我們一起銘記歷史，從偉大勝利走向偉大復興」。

數名台灣藝人跟進轉發，包括吳奇隆、伊能靜、吳慷仁、楊培安、舒淇、林瑞陽、張庭等人。

陸委會副主委沈有忠2日受訪表示，兩岸條例規定「不得與大陸地區黨政軍有任何形式合作行為」，所謂「合作行為」確實難以列出所有樣態，有許多灰色空間。

沈有忠說明，若以先前台灣藝人唱和中共轉發「中國台灣省」貼文被認定有合作行為的案例來看，有兩條紅線不能踩，分別為矮化中華民國國家主權、唱和武力解決兩岸政治爭議，倘若有配合中共宣傳涉及上述紅線，將會被認定有合作行為。

