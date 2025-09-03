中共九三閱兵「意在炫耀軍力」 WSJ：同時對美發出別挑戰大陸警告

中共九三閱兵今天上午在北京天安門前舉行，美媒華爾街日報指出，這次閱兵意在向世界展示中國的軍事強國形象，同時向歐美發出警告，並展現出中國與美國敵對國家關係的深化，將中國國家主席習近平塑造為新全球秩序的旗手。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，中國國家主席習近平今日在俄羅斯、北韓等26國國家領導人的陪同下舉行閱兵儀式，向世界展示強國形象，同時也是對美國和歐洲發出不要挑戰中國的警告。北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的出席，更進一步強化反西方的意味。

美國總統川普在閱兵儀式展開後，在真實社群發文表示，願習近平與中國人民「度過一個偉大且持久的慶祝之日」，「在你們密謀對抗美國之時，請向普亭、金正恩傳達我最誠摯的問候」。

報導指出，北京的閱兵儀式提醒世人，習近平的野心是將中國打造成能夠維護其國際利益的一流軍事強國，與美國爭奪戰略主導地位，並有可能奪取台灣。閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵在閱兵前的吹風會上表示，閱兵的目的是「展現我軍強大的戰略威懾能力」和「打贏未來戰爭」。

習近平在今日的演講中表示：「當年，面對正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的生死較量，中國人民同仇敵愾、奮起反抗」，「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊。」

荷蘭萊頓大學（Leiden University）中國歷史學家張克雷（Vincent Chang）表示，習近平正在宣揚「為國犧牲不是受害者，而是意志力和決心的展現」。他還補充，面對西方的壓力，習近平的言外之意是，「我們可能需要再次做出犧牲來捍衛民族復興。」

報導指出，這次閱兵的背景發生在美國對多國祭出關稅措施，北京將自己定位為美國霸權替代者之際，多位東南亞和中亞領導人出席，展現中國逐漸深化的地區影響力。本週稍早，習近平在天津舉行的上海合作組織峰會上，展示了他與蒲亭及伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等外國領導人的良好關係。

但同時，中國國內也面臨嚴峻挑戰，包括青年失業率、債務以及房地產危機。過去2年習近平對軍隊高級將領的清洗，也使人們對共軍戰鬥力產生懷疑。在中共中央軍委的7名委員中，已有3名遭到清洗或數月未露面。

在這次閱兵中，展示了許多新型武器，包括具載核能力的高超音速飛彈，以及無人作戰系統。閱兵隊伍編組包括陸、海、空無人作戰方隊；負責超高音速飛彈與核彈等的戰略打擊群，以及網絡（網路）空間作戰方隊。

過去10年，中國的國防預算大約增加一倍，達到約2500億美元（約新台幣7.6兆元）。據估計，其核武庫存也增加一倍多，同時還打造了世界上艦艇數量最多的海軍艦隊，並且中國也在縮小與美國在軍備品質上的差距。中國海軍預計很快就會投入使用一艘首次配備電磁彈射器的新型航空母艦「福建艦」，將能發射更重型的飛機。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）安全學者唐安竹（Drew Thompson）表示，「閱兵儀式沒有告訴我們的是，這些武器系統是否能夠整合並有效運作；士兵是否接受了使用這些武器的充分訓練。以及士兵是否由精幹的軍官領導，並由其指揮系統授權，以適應現代戰爭的混亂和複雜性。」