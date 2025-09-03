抗戰勝利80周年招待會 習近平：堅定和平發展 拒重回弱肉強食叢林法則

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官方3日舉辦抗戰勝利80周年招待會，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩並肩而行。圖／取自新華社
大陸官方3日舉辦抗戰勝利80周年招待會，大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩並肩而行。圖／取自新華社

在3日上午的九三閱兵後，大陸國家主席習近平午間在「紀念中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」上表示，絕不能重回弱肉強食的叢林法則。他並稱，一時強弱在於力，千秋勝負在於理，任何時候都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧。

據央視新聞客戶端，習近平在招待會上表示，代表中國政府和中國人民，向到來的各位、各族人民和世界各國人民，至以勝利紀念日的熱烈祝賀。80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，徹底打敗日本軍國主義侵略者，宣告世界反法西斯戰爭的完全勝利。這是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點，也是世界發展的一個重大轉折點。

習近平稱，「這一偉大勝利，是中國人民同反法西斯同盟國以及各國人民並肩戰鬥取得的。對支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，中國政府和中國人民永遠不會忘記。」

習近平提到，今天上午，中方舉行盛大閱兵儀式，隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，「歷史告誡我們，公義的信念不可動搖，和平的期盼不可阻遏，人民的力量不可戰勝。」

習近平表示，一時強弱在於力，千秋勝負在於理。正義、光明、進步必將戰勝邪惡、黑暗、反動。任何時候，都要弘揚全人類共同價值，堅定捍衛國際公平正義，讓世界正氣充盈、乾坤朗朗。

習近平強調，人類生活在同一星球，應當同舟共濟、和睦相處，絕不能重回弱肉強食的叢林法則。任何時候都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體。人民是歷史的創造者，追求幸福美好生活是各國人民的共同願望。任何時候，都要以人民之心為心、以天下之利為利，為增進人民福祉而不懈努力。

習近平最後稱，「中國式現代化是走和平發展道路的現代化，中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量。我們真心希望各國以史為鑑、以和為貴，共同推動世界現代化，開創人類更美好的未來！」

另，報導提到，招待會由大陸國務院總理李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等5位中共政治局常委、大陸國家副主席韓正亦出席。

大陸國家主席習近平3日在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」說，決不能重回弱肉強食的叢林法則。他並稱，任何時候都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧。圖／取自新華社
大陸國家主席習近平3日在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」說，決不能重回弱肉強食的叢林法則。他並稱，任何時候都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧。圖／取自新華社

習近平 中國人 國務院 中共閱兵 抗日戰爭

