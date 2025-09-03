快訊

陸九三閱兵亮點「機器狼」 可扛20公斤、續航10公里、爬40度陡坡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一款叫做「機器狼」的無人作戰裝備，3日亮相大陸九三閱兵，由四足機器狗加裝上武器或偵察設備進化而成。（圖／央視新聞截圖）
一款叫做「機器狼」的無人作戰裝備，3日亮相大陸九三閱兵,由四足機器狗加裝上武器或偵察設備進化而成。（圖／央視新聞截圖）

一款叫做「機器狼」的無人作戰裝備，3日亮相大陸九三閱兵，由四足機器狗加裝上武器或偵察設備進化而成。

綜合大陸央視新聞、南方都市報報導，「機器狼」受閱裝備，為偵打突擊、掃雷排爆、班組支援等無人戰車，可遠端操控、自主行動、靈活編組，實現陸上有人、無人協同作戰新突破。原型是一款由中國兵器裝備集團旗下公司研製的四足機器狗，在2024年11月珠海航展上首次對外亮相。

今年8月初，央視播出「攻堅—矢志強軍向一流」專題片中，也展示「機器狼」和士兵協同作戰的畫面：掛載步槍的察打一體「機器狼」以精準火力實施壓制，同時向「敵占區」快速機動，後方士兵保持緊密戰術協同跟進。

根據參數，這款四足機器狗使用自主可控的大陸國產化晶片，機身前後配置2顆光學雷達，周身搭載5個環視相機，兩者結合，可實現360度的全視角感知。

這款機器狗可以扛起最高20公斤的物體，續航里程約10公里，執行時間約2.5小時，能在30秒內完成電池更換。還能在40度的陡坡爬行，能越過30公分高的障礙物，在廢墟上如履平地，從而適應複雜地形環境。

中共軍事專家李莉表示，在城市巷戰中，由機器狗組成的「機器狼」作戰群，可以進入人類難以進入的狹小區域。這樣它們就能在危險區域執行任務，與人類形成有效配合，這在未來戰場上將非常有用。

一支完整的「機器狼」作戰群，由1輛載車或控制車，結合若干多型四足機器狗組成，可實現「人-車-狼」互聯互通、資訊共享和動態自主協同。

李莉介紹，每輛載車攜帶多隻「機器狼」抵達作戰區域，放下後就能形成1個獨立的作戰小組，有的負責偵察，有的負責打擊，有的負責運輸，甚至可以攜帶彈藥、糧食和救護傷患的藥品。

央視新聞報導，「機器狼」組成的作戰群分工明確：「狼群」中最前方的「頭狼」負責偵察探測，收集目標資訊並回傳偵察照片，在它自身2公里半徑範圍內可以接收指令；「射手」身上掛載步槍及其他打擊載荷，在獲得偵察探測「機器狼」回傳的數據資訊後，對目標發起精確打擊。

軍事專家傅前哨指出，未來戰場，特別是陸戰場，無人化裝備的種類和數量會越來越多，「機器狼」只是其中的1種平台。

隨著信息化、智慧化技術的發展，戰場上會出現更加完善的四足機器人（如機器狼）、雙足機器人（如人形機甲士兵）、四輪機器人（如無人越野車）、多輪機器人（如無人輪式戰車）、履帶式機器人（如無人坦克）、防空機器人（如「忠誠防空僚車」和無人雷射砲）等。

上述設備若固定翼或多旋翼的空中機器人相配合，可構建起體系化的無人作戰群，打造出全新的攻防兼備的全域火力網。這種有人與無人、無人與無人協同運轉的智慧化兵團，將改寫未來戰爭模式。

央視 戰車 坦克 機器狗 中共閱兵

