出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
9月3日上午，中共總書記習近平等登上天安門城樓，和抗戰老戰士代表握手致意。新華社
9月3日上午，中共總書記習近平等登上天安門城樓，和抗戰老戰士代表握手致意。新華社

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六名抗戰「老戰士代表」握手致意，其中有一名是「國民黨抗日老兵」，受到關注，他是今年已100歲的宋其祥，湖北宜昌人，據中共官媒發布訊息，宋其祥曾參加衡陽保衛戰、常德會戰等戰役，退役後回鄉投身地方建設。

中共九三大閱兵，我政府禁止公務員和曾任要職者出席，不過除了前國民黨主席洪秀柱、新黨主席吳成典等人赴陸參加外，大陸國防部日前在記者會上，曾宣布會邀請「國民黨抗日老兵」到場觀禮，一度受到討論。

據中共黨媒人民日報發布，六名今日上午在天安門城樓上，與習近平握手的「老戰士代表」身分，他們分別是99歲的申秉宸、100歲的張坪、94歲的劉世鉞、102歲的傅英、94歲的羅競輝，和100歲的宋其祥，相較前五人多為早前就加入共產黨，或投身所謂的中共黨地下工作，宋其祥被列為是「國民黨抗日老兵」的身分受到關注。

據人民日報，宋其祥1925年8月生，湖北宜都市人。他在1942年參加國民黨軍隊，在78軍暫6師2團2營3排任戰士。

報導稱，宋其祥家中兄弟5人中，3人參加抗日，其三哥作戰時遭日軍非機轟炸犧牲。宋其祥先後在湖南澧縣、石門縣、常德、長沙等地參加抗日作戰，參加過衡陽保衛戰、常德會戰、長沙保衛戰等戰役，多次參加尖刀排，執行陣地攻堅任務。

報導提到，特別是1943年10月常德會戰期間，宋其祥作為尖刀班戰士，「向日寇頑固工事勇猛衝擊，多次彈藥耗盡與日寇白刃殊死搏鬥，阻滯、殲滅日寇」。

在1945年退役後，宋其祥返鄉，參與地方建設，包括參與1957年至1969年宜都修建幸福渠灌溉水利工程等。據陸媒報導，宋其祥抗戰事跡被列入湖南省衡陽保衛戰紀念館展覽。

據大陸官媒披露，和習近平握手六名抗戰老戰士代表之一的宋其祥，為國民黨抗日老兵。取自人民日報
據大陸官媒披露，和習近平握手六名抗戰老戰士代表之一的宋其祥，為國民黨抗日老兵。取自人民日報

