習近平發表抗戰談話 陸學者推測：釋出不要阻撓兩岸統一的訊號

中央社／ 北京3日電
中國國家主席習近平3日在九三閱兵後舉行的招待會上舉杯致意。美聯社
中國國家主席習近平3日在九三閱兵後舉行的招待會上舉杯致意。美聯社

中共總書記習近平今天發表談話，稱加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整。有學者認為，該談話釋出不要阻撓兩岸統一的訊號，或向菲律賓等與中國有領土爭議的國家喊話。

中共今天上午9時起在北京舉行「中國人抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵式。習近平發表談話，強調在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。

他說，中國人民解放軍始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作出更大貢獻。

關於習近平提到國家主權統一、領土完整方面，中國人民大學教授、國家發展與戰略研究院研究員李慶四分析，這次閱兵推出很多新式武器，顯現維護國家統一概念，尤其是對台灣，對台獨分子釋出不要阻撓兩岸統一的強烈訊號。

不過，李慶四也提到，也不只是台灣，菲律賓在南海「非法」占有領土且製造衝突，「這些話，應該是說給所有挑釁中國領土主權的人」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣則認為，該談話指的是保衛領土，不針對任何國家和地區。關於談話提到主權統一和領土完整方面，包括台灣、香港、新疆、西藏等，「現在兩岸同屬一個中國，誰想破壞這樣的現狀，把台灣分離出去，我相信我們是堅決不同意」。

上海東亞研究所研究員包承柯表示，習近平的講話簡短，但關鍵的是有提到統一、領土完整等等，具有針對性。他說，10年前的閱兵，中日因為2012年日本宣稱釣魚台國有化，當時中日問題較為突出，且當時在馬英九時期有「九二共識」的基礎，兩岸關係並沒有這麼緊張。

他說，現在不同，賴清德所謂終戰的說法，沒有反映出抗日戰爭取得勝利、台灣光復80週年的兩岸政治現實，兩岸對抗的高度提升。

這是習近平上任後第3次天安門閱兵。第一次為2015年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年」的名目閱兵，第二次為2019年為建政70週年，這次是第三次。

北京 習近平 中國人 中共閱兵 抗日戰爭

相關新聞

「鷹擊」飛彈亮相！九三閱兵秀肌肉 學者：共軍恐運用在對台作戰

中共九三閱兵秀肌肉，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑觀察，解放軍陸上地面載具基本上都已裝有反無人機系統，代表有借...

出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六...

九三閱兵釋訊號？專家曝背後盤算：展示習近平自信、掩蓋高官遭清洗行動

中共九三閱兵3日上午在北京天安門舉行。大陸國家主席習近平在講話中強調，人類正面臨「和平或戰爭」的抉擇，並重申「中華民族偉...

抗戰勝利80周年招待會 習近平：堅定和平發展 拒重回弱肉強食叢林法則

在3日上午的九三閱兵後，大陸國家主席習近平午間在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會」上表示，絕不...

陸九三閱兵亮點「機器狼」 可扛20公斤、續航10公里、爬40度陡坡

一款叫做「機器狼」的無人作戰裝備，3日亮相大陸九三閱兵，由四足機器狗加裝上武器或偵察設備進化而成。

數位台灣藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會指「有灰色空間」：未涉貶低

中共九三閱兵今天上午舉行，數名台灣藝人轉發央視直播閱兵預告貼文。陸委會表示，經初步了解，內容未涉及貶低中華民國地位或宣揚...

