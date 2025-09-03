「鷹擊」飛彈亮相！九三閱兵秀肌肉 學者：共軍恐運用在對台作戰

中共九三閱兵秀肌肉，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑觀察，解放軍陸上地面載具基本上都已裝有反無人機系統，代表有借助俄烏戰爭經驗，或也反映對台灣近期積極研發軍用商規無人機的反制。針對一系列「鷹擊」飛彈亮相，他研判未來可能運用在共軍對台作戰上，或許演習時就會試射，達到威懾、類封鎖的效果。

林穎佑接受本報採訪分享4點觀察。第一，這次外界將重點放在大型武器，但單兵作戰步槍上也出現變化，已經使用帶有熱光學瞄具的新式步槍，跟過去95式的犢牛式步槍不同。

第二，陸上地面載具基本上都裝有反無人機系統，這代表解放軍有借助俄烏戰爭經驗，對無人機進行防範。此外，台灣近期積極研發軍用商規無人機上，也反映台灣的準備或對解放軍造成一定影響，因而做出這樣的調整。

他提到，後續可以觀察後勤方面可否跟上，包含反無人機系統的雷達的保修，以及油料、彈藥的補給等，都會影響到戰力。

第三，此次有非常多無人載具、無人機亮相，包含忠誠僚機，特別的是，有幾款無人機的後方，除了氣動力學的流體性外，引擎似乎可以做到超音速，後續可以觀察這類無人機是否伴隨著戰鬥機的飛行達到超音速。

第四，從整體編制看，包含信息支援部隊、網絡空間部隊首次亮相，展現解放軍整體軍改過後新的作戰體系。至於軍改成果如何，閱兵只能看到武器上的變化，武器能否發揮作用，必須結合人與部隊的操作，以及後勤資源的跟進。

另外，此次閱兵展出一系列「鷹擊」飛彈，林穎佑指出，鷹擊飛彈具有區域拒止（AD）作戰的效果，可以看到，解放軍現在非常重視反介入與區域拒止（A2/AD）能力的形成。而洲際飛彈「東風5C」的展示，或也意味著其即將淘汰。

他也提到，包含無人機、飛彈都只能從外形觀察，但外形與戰力之間還是有所差異。

空中力量方面，除了戰鬥機之外，還有轟炸機、預警機「空警-600」、運輸機「運-20」、運油機等，林穎佑認為，從此判斷，解放軍未來不會僅是國土防空的空軍，而是走向體系化作戰的戰略空軍。

有哪些武器裝備未來可能投入對台作戰？林穎佑研判，無人載具未來可能是對台作戰很重要的一環，以及「鷹擊」艦載、空射型飛彈可能在演習時試射，強調對水面艦的打擊，達到威懾、「類封鎖」的效果，此外，反無人機系統的運用也可以持續觀察。

針對此次閱兵的國際意涵，林穎佑提到，閱兵是拓展軍火外交的最佳時機，他認為，特別是無人機系統，中共可能會在未來的航展上更加琢磨。而大閱兵對印太方面也具有威懾效果。