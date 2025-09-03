洪秀柱出席中共九三閱兵 國民黨：個人活動不違法都尊重

國民黨主席朱立倫今天表示，中共不斷想竄改歷史、扭曲歷史，聲稱中共是抗戰的中流砥柱，是領導抗戰的政黨，這完全不是事實。對於前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，國民黨文傳會主委林寬裕表示，兩岸交流必須遵守既有的法律，在此原則下，所有個人的活動，只要不違反法律，都予以尊重。

洪秀柱受邀於北京天安門廣場前舉行的九三閱兵。傳出國民黨中常委何鷹鹭也出席中共閱兵，林寬裕今在中常會後受訪表示，他不知道何鷹鹭是否有參加，不過何鷹鹭作為民間團體代表的身分，只要不違法，不一定要取得社團法人的同意。

對於朱立倫今日在中常會的說法，是否不認同洪秀柱出席九三閱兵。林寬裕表示，朱立倫多次提及，兩岸交流必須遵守既有的法律規章來辦理；在此原則下，所有個人的活動，只要不違反法律，都尊重。不過相關的行為舉止是否合適，大家都會有些評斷，不過最高的原則還是有無合乎法律規範。