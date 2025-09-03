快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

洪秀柱出席中共九三閱兵 國民黨：個人活動不違法都尊重

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委林寬裕今在中常會後受訪。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委林寬裕今在中常會後受訪。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今天表示，中共不斷想竄改歷史、扭曲歷史，聲稱中共是抗戰的中流砥柱，是領導抗戰的政黨，這完全不是事實。對於前主席洪秀柱出席中共九三閱兵，國民黨文傳會主委林寬裕表示，兩岸交流必須遵守既有的法律，在此原則下，所有個人的活動，只要不違反法律，都予以尊重。

洪秀柱受邀於北京天安門廣場前舉行的九三閱兵。傳出國民黨中常委何鷹鹭也出席中共閱兵，林寬裕今在中常會後受訪表示，他不知道何鷹鹭是否有參加，不過何鷹鹭作為民間團體代表的身分，只要不違法，不一定要取得社團法人的同意。

對於朱立倫今日在中常會的說法，是否不認同洪秀柱出席九三閱兵。林寬裕表示，朱立倫多次提及，兩岸交流必須遵守既有的法律規章來辦理；在此原則下，所有個人的活動，只要不違反法律，都尊重。不過相關的行為舉止是否合適，大家都會有些評斷，不過最高的原則還是有無合乎法律規範。

朱立倫 國民黨 洪秀柱 中常會 中共閱兵

延伸閱讀

國民黨主席參選者眾 朱立倫強調：2028重返執政為最高目標

朱立倫：賴清德以戰敗國日本口吻形容抗戰勝利 國人之恥

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

朱立倫：抗戰由中華民國政府、國民黨、蔣中正領導 歷史清楚無誤

相關新聞

「鷹擊」飛彈亮相！九三閱兵秀肌肉 學者：共軍恐運用在對台作戰

中共九三閱兵秀肌肉，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑觀察，解放軍陸上地面載具基本上都已裝有反無人機系統，代表有借...

專家：九三閱兵共軍首展示750公厘戰術飛彈 火力全域覆蓋台灣島

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防部前視察盧德允表示，他注意到共軍展示對台海防...

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

出席九三閱兵！習近平與6位老戰士代表握手 百歲「國民黨抗日老兵」是他

紀念抗戰勝利80周年，中共今在北京天安門大閱兵，中共總書記習近平和俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩登上天安門城樓時，與六...

九三閱兵釋訊號？專家曝背後盤算：展示習近平自信、掩蓋高官遭清洗行動

中共九三閱兵3日上午在北京天安門舉行。大陸國家主席習近平在講話中強調，人類正面臨「和平或戰爭」的抉擇，並重申「中華民族偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。