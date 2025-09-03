九三閱兵釋訊號？專家曝背後盤算：展示習近平自信、掩蓋高官遭清洗行動

中共九三閱兵3日上午在北京天安門舉行。大陸國家主席習近平在講話中強調，人類正面臨「和平或戰爭」的抉擇，並重申「中華民族偉大復興勢不可擋」。路透引述專家分析，此次大規模閱兵展現出習近平的自信，認為在美國川普政府政策多變下，國際局勢似乎已扭轉。

習近平在閱兵發表講話表示，「今天人類又面臨和平還是戰爭，對話還是對抗，共贏還是零和的抉擇」，強調中國人民「堅定站在歷史正確一邊」，站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。同時，在閱兵現場展示了包括飛彈、坦克與無人機等現代化武器裝備，並伴隨直升機拖曳橫幅及戰鬥機編隊飛行。

對此，路透引述華府智庫大西洋理事會全球中國中心駐台研究員宋文笛指，「習近平自信認為局勢已經逆轉，現在重新掌握主導權的是中國」，「當人們談論國際體系中主要的不確定來源時，真正的因素是川普式的單邊主義，而非中國的戰狼外交。」

另有分析人士表示，此次活動亦是觀察習近平、普亭與金正恩是否會透過此次場合釋出更緊密的防務合作訊號。此前，俄羅斯已利用場合與中國簽署更深的能源協議，而金正恩則藉此獲得對其受國際禁令限制的核武計劃的暗中支持。

金正恩首次參加中共軍事閱兵，距離上一次有北韓領導人出席中共閱兵已66年。隨行的女兒金主愛被南韓情報部認為是最可能的接班人，但在今早閱兵現場未見她同行。

俄羅斯衛星通訊社引述吉林大學行政學院國際政治系教授王生稱，「中國在半島問題上始終發揮著建設性作用，堅持和平發展、合作共贏的理念，不搞針對第三方的拉幫結派」，金正恩選擇在此重要時機訪華，再次突顯中國在地區事務中不可或缺的影響力，將有利於雙方的務實經濟合作。

在本次閱兵之前，過去2年，共軍內多達十餘名將領遭「清洗」，其中包括曾與習近平關係密切的高級軍官。華府智庫布魯金斯研究所外交政策分析師欽恩（Jon Czin）表示，「閱兵讓習近平向世界展示，解放軍在現代化武器裝備上的顯著進展，同時掩蓋解放軍面臨的問題，尤其是高級軍官持續遭清洗行動的問題。」

另，華爾街日報指出，習近平在閱兵中強調「中華民族偉大復興勢不可擋」，並展示多項先進軍事裝備，反映出中國挑戰美國影響力的決心。 此外，習近平與普亭、金正恩的同台亮相，被視為三個核大國間深化聯盟的象徵，凸顯出對西方霸權的對抗立場。泰晤士報報導則指，此次中共閱兵活動，西方主要國家領袖皆未出席，顯示出地緣政治的分裂。