紀念抗戰勝利話語權拱手讓中共 張延廷：民進黨白癡戰略

中共今天舉行「紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利」的閱兵式，包括抗日期間來華助戰美國飛虎隊隊長陳納德遺孀陳香梅的兩個女兒，都出席觀禮。空軍前副司令張延廷今天表示，抗戰勝利是中華民國的話語權，尤其抗戰8年期間空軍飛虎隊、第14航空隊、中國空軍美國志願大隊，全是中華民國空軍所轄，中華人民共和國當時並不存在。他說，歷史是按照時間軸來走的，如今執政的民進黨拱手將紀念抗戰的話語權讓給中共，犯了最大的戰略白癡與錯誤，愚笨至極。

延廷表示，執政的民進黨不重視軍隊，年改時指稱退伍軍人是米蟲，且拱手將抗戰紀念的話語權拱手讓給中共，抗戰主力是國民政府，中國共產黨當年是一分抗日、兩分應付，七分壯大自己，都是國軍在作戰，結果竟將紀念對日抗戰的話語權讓給中共。

他透露，抗日來華助戰美國飛虎隊隊長陳納德兩個女兒，今天都出席中共的閱兵分列觀禮，過去台灣在紀念抗日勝利時，都曾來台，他曾親自接待，並一同至國防部大直營區現址的盟軍戰俘營憑弔先人。抗戰勝利是中華民國的話語權，尤其空軍飛虎隊、第14航空隊、中國空軍美國志願大隊，全是中華民國所轄，中華人民共和國當時並不存在。歷史是按照時間軸來走的。國民黨當年的努力遭民進黨糟踏，民進黨之舉是最大的戰略白癡與錯誤，愚笨至極。

國防大學前教師洪榮一評論北京這場閱兵則表示，從國家安全的高度出發，他提醒北京的領導人，中國在全世界的政治舞台上已經是不折不扣的一個軍事大國、軍事強國。今年7月在NATO Defense College（北約防衛學院基金會）的一個閉門會議中，NATO成員國的將校們均認為莫斯科因為無法管理好自身的「不安全感」，而在烏克蘭冒然輕啟戰端、進而使國家陷入更大的安全危機。作為一個負責任的大國、強國，北京領導人要記取俄羅斯在烏克蘭進行特別軍事行動時所犯的錯誤，要記得政治問題不是可以用軍事手段來解決的。

他同時提醒台北的領導人，戰爭是殘酷的、人性是脆弱的。除了要自主自立的建軍備戰、以實力來爭取和平之外；更要在國家安全戰略的層級上能夠有「以智止戰、以慧致和」的思考與作為。他說，海峽兩岸的國軍、共軍都是「孫子兵法」的信徒，如何能夠表現出「兵者，國之大事」的兵學素養？落實「慎戰」的戰略指導？這也是兩岸之間的軍人們在二戰結束了80年之後的時間點，必須嚴肅考慮的大問題。