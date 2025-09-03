蘇紫雲：九三閱兵落實中國威脅論 將反造成戰略後座力

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，民主國家紀念二戰包含諾曼第、珍珠港事變等，主要是以和平緬懷的方式進行。所謂的勝利閱兵僅有中國、俄國等威權國家進行。而中共展現攻勢軍力，進一步落實中國威脅論，將反造成戰略後座力。

蘇紫雲上午全程觀察共軍閱兵陣列，他表示，在政治意義上，今日北京氣溫22-30度，中共卻將以往閱兵的時程由10時提前至9時，凸顯出部分不尋常意味。這也是看台上政治人物以及北京政治氛圍較閱兵的裝備本身更具看點的原因。前總理胡錦濤未出席，而閱兵總指揮官由以往中部戰區上將司令員改為中部戰區中將空軍司令員韓勝延擔綱，即可看出共軍內部的整肅依然嚴峻。

蘇紫雲表示，軍事意義上，分列的軍備除既有的A2AD傳統拒止能力外，中共更同步強化東風-61、紅旗29空間攔截飛彈、以新式核打擊力量形成新的政治拒止能力。同時傳統武器則以空警-600艦載型預警機、殲-35匿蹤戰機，可讓福建號航艦擁有完整的航艦戰鬥群立體防空能力，凸顯其兵力投射能力的增加。

他表示，2015年的93閱兵是習近平上台後首次大規模非國慶閱兵，藉由展示軍力與歷史敘事來鞏固政權與推動軍改。2025年的93閱兵則制度化為10年一度的國家儀式，不僅是軍事實力的全面展示，也透過外交排場與反西方聯合，凸顯中國在國際體系中日益強硬的姿態。整體而言，兩次閱兵均展現出中國從「大國崛起」到「制度化強國」的轉變，凸顯其政治動員、軍事威懾與國際對抗的多重意涵，但也強化民主國家反制的動力，對北京形成戰略後座力。

至於此次閱兵與10年規模相較，蘇紫雲說，中國大陸的「93閱兵」指的是紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式。2015年則是抗戰勝利70周年，中國大陸首次在非國慶日舉行大規模閱兵；2025年則為80周年，10年一度的國家儀式隱約成形。這兩場閱兵不僅是軍事展示，更具有強烈的政治與外交意涵。

他表示，北京93閱兵的政治意義，在於制度化儀式鞏固歷史敘事：中共透過閱兵突顯自己在抗日戰爭中的主導角色，弱化中華民國的存在事實與歷史地位，進一步強化政權正當性。十年一度的「93閱兵」制度化，象徵中國將抗戰勝利敘事長期化、制度化。同時以民族主義動員穩固習核心，藉由盛大的儀式彰顯「中華民族偉大復興」，凝聚人民的國家認同，透過閱兵彰顯「強國強軍」成就，進一步彰顯習近平的核心地位與領導權威，並鞏固習近平的領導核心地位。

蘇紫雲進一步表示，中共在非國慶日舉辦閱兵，展示中國作為世界二戰勝利者與新興大國的自信心。同時聯合反西方聯合軸心，藉由俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩等外賓出席，彰顯中俄朝等國的戰略聯合，對西方形成對抗姿態。

蘇紫雲特別示警指出，中共此次閱兵，歷史敘事挑撥台灣矛盾，強調自身是抗戰主導者，與台灣的歷史記憶與政治敘事形成競逐。且普京與金正恩親自出席，顯示北京—莫斯科—平壤之間的「戰略共同體」更加緊密。這對美日韓同盟是明顯的挑戰，標誌冷戰式對抗格局再度強化，藉此將中俄朝軸心的象徵性加以鞏固，對西方世界釋放「中國不懼圍堵」的信號，特別在俄烏戰爭與美中對抗持續的背景下，意在彰顯中方不會被孤立，並具備與西方對抗的底氣。

蘇紫雲表示，中共此次也同時邀請印尼、伊朗、非洲與中東國家領袖出席，展現「全球南方」支持力量，試圖在地緣政治中孤立美國及其盟友。但民主國家紀念二戰包含諾曼第、珍珠港事變等，主要是以和平緬懷的方式進行。所謂的勝利閱兵僅有中國、俄國等威權國家進行。而中共展現攻勢軍力，又進一步落實中國威脅論，將反造成戰略後座力。