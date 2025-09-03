解碼大陸全球布局！超級大國想超越美國 習近平訊息很明確

（德國之聲中文網）12000名士兵列隊行進，配備可全球部署的先進武器系統，最重要的是：習近平主席以毋庸置疑的權威身份，站在天安門城樓陽台上，俯瞰著中國開國元勳毛澤東的巨幅畫像。這些畫面於周三（9月3日）向全球播出。

來自亞洲、中東、非洲和拉丁美洲的26位國家元首和政府首腦將共同見證這場秀。來自歐洲的包括俄羅斯總統普亭、斯洛伐克總理費佐和塞爾維亞總統武契奇。

訊號很明確：在未來的世界秩序中，中國想要制定規則。 「這種閱兵式是專制政權用來展示實力的工具之一，」柏林自由大學政治學名譽教授、咨詢公司柏林全球顧問公司合夥人桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）說道。「在經濟的快速發展之下，中國正在擴大其國際影響力。習近平主席治下，這一進程的勢頭加強。」

這位72歲的國家元首有明確的願景。到2049年，即中華人民共和國成立100周年，中國要完成現代化進程。這個14億人口的國家人均GDP要達到中等規模工業化國家的水準。一些知名咨詢公司通過模型計算得出結論，這個東亞國家或許會在五年、最遲15年內取代美國，成為世界最大經濟體。

商業與政治主導地位並進

中國也在擴大其政治領導力，例如在金磚國家（最大新興經濟體聯盟）等國際組織以及上海合作組織中。通過全球基礎設施項目「絲綢之路」及其153個簽約國，中國正在削弱西方國家的影響力：比如，穿越巴基斯坦的中巴經濟走廊、肯尼亞的高鐵項目，以及最近在秘魯的太平洋深水港錢凱港。

中國正利用這種商業與政治的交織，在全球南方建立一個平行的世界秩序。政府磋商提出公共基礎設施項目構想。專門成立的亞投行或其它中國國有銀行，按照共產黨的要求提供貸款，以實現其外交政策目標。周一（9月1日）舉行的上合組織峰會上宣布成立一家新的上合組織銀行。

勞工和環境保護的要求通常僅存在於紙面上。中國承包商獲得中國資金，將中國建築工人派往世界各地。夥伴國則承擔債務，這帶來致命的後果：債務越多，就越容易對北京俯首帖耳。

批評西藏或新疆維吾爾穆斯林嚴重侵犯人權的人士，會被驅逐出境。另一方面，如果承認台灣是中國一個省，會得到利益；中國會以其特有的快速高效，提供必要的財政資源。

「中國模式」的成功路線

「中國模式」在西方世界備受批評，但在南半球國家卻越來越受到支持。例如，曾任尼日利亞總統十二年的奧巴桑喬呼籲非洲國家學習「中國模式」。奧巴桑喬對中國新華社表示，中國近幾十年來的顯著進步是「尼日利亞和非洲的靈感和機遇之源」。

美國曾是世界最大的發展援助資金供應國，在今年開始的川普任期內，美國幾乎停止了所有對外援助。繼美國國際開發署關閉後，川普上周削減了本財年總計近50億美元的援助資金。這些資金此前已經過美國國會批准。

「全球治理」改革

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的研究員宋高祖（Claus Soong）表示，習近平的目標是實現國際關系「民主化」，反對「霸權主義」。「這種方針不斷影響和強化中國的世界觀。然而，它並非植根於自由秩序或自由主義思想。它的根源是在國家主義和國家利益。」

中國外交部的外交官目前正在制定一項旨在改革「全球治理」的總體規劃。據稱，中國希望在「改變並衍生新的國際治理形式中發揮主導作用」。據稱，這是必要的，因為全球危機日益頻繁，國際權力關系也正在發生變化。

中國集權模式對外出口？

專家桑德施奈德並不認為北京在輸出其政府模式。「單獨執政70多年的共產黨創造了其獨有的制度。我也看不到中國在采取具體措施，像我們西方國家一再嘗試對外推動民主一樣。」 桑德施奈德表示，中國不干涉其它國家的政治秩序。「中國需要什麼，就去要什麼。」首先是資源，如今也包括市場准入。

墨卡托中國研究中心的宋高祖（Claus Soong）表示：「民主必須抵御內外挑戰。」他向德國之聲表示：「民主受到威脅，如果專制政權擴張並要求我們放棄民主，讓位於專制。」

歐洲自顧不暇

歐洲的行動空間目前比以往更加有限。超級大國美國及其難以預測的總統攪動全球貿易，而歐洲則自顧不暇。

歐洲必須首先捍衛內部民主。不少歐盟成員國正努力爭取執政多數，防止極右翼上台。歐盟27國中已有7個政府有右翼民粹主義政黨參與。

在德國，面對東方，也正在進行明顯的調整。德國與中國有著密切的經濟聯繫。不過，德國總理默茨呼籲：「任何真正想了解我們面臨挑戰的人都應該去亞洲國家，不單是中國。」八月底，默茨在德國下薩克森州基民盟黨代會上表示，東方國家充滿活力，「並且渴望領先於世界，中國也是。」

