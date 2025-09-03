戰略專家：九三閱兵共軍海空投射能力增 軍事現代化已入新階段

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，分列式中人工智慧、無人化、量子與網電戰被全面展示，標誌中國大陸軍事現代化已進入新階段，也凸顯共軍海空投射能力的增加。

中共93閱兵式，在軍事意義上，蘇紫雲表示，閱兵分列的裝備中，除既有的A2AD傳統拒止能力外，中共更同步強化東風-61、紅旗29高空攔截飛彈，以新式核打擊力量形成新的政治拒止能力。此次閱兵也能視為習近平的軍改驗收，前次2015年是習近平推動裁軍與軍改前夕，閱兵藉此強調「強軍夢」的必要性。分列式中包括鷹擊系列「航母殺手」（15/17/19/20）、殲-15T艦載機、殲-35匿蹤戰機、無人車/機等，首次公開展示，特別的是鷹擊系列飛彈採無彈箱、彈體展示方式彰顯A2/AD的打擊可信度，戰略能力。高科技裝備集中亮相：展示高超音速飛彈、無人戰車、戰鬥無人機、電子戰裝備、水下無人載具等，突顯新質戰力。

蘇紫雲特別指出，此次閱兵重點在於正式亮相的空警600艦載型預警機、殲-35匿蹤戰機，可讓福建號航艦擁有完整的航艦戰鬥群立體防空能力，以及匿蹤突防能力，使其海上兵力投射能力大為增加。而地面裝備的ZTZ中型車，採主動防禦系統可攔截來襲的反戰車飛彈、無人機，使其車重大為縮減，更適合運-20運輸機進行戰略投送，這都凸顯共軍海空投射能力的增加。

蘇紫雲分析表示，共軍展出東風-61新式洲際飛彈射程號稱達1.5萬公里以上、巨浪三型水下彈道飛彈，以及中國版「波賽冬」大型魚雷展出，此魚雷航程可達上萬公里，可視為水下「洲際飛彈」，同時，紅旗29方空飛彈也入列，此號稱中國版的賽德系統，可扮演衛星殺手以及飛彈防禦的角色，北京展現戰略核能力的攻防兼備，針對美英澳日等，展示中國新式核打擊能力的現代化進展，釋放威懾訊號。而人工智慧、無人化、量子與網電戰被全面展示，標誌中國軍事現代化已進入新階段。