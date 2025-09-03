快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

聽新聞
0:00 / 0:00

戰略專家：九三閱兵共軍海空投射能力增 軍事現代化已入新階段

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中共93閱兵分列式展示海上作戰用的雷射系統。圖／翻攝翻攝YouTune ＣＣＴＶ轉播畫面
中共93閱兵分列式展示海上作戰用的雷射系統。圖／翻攝翻攝YouTune ＣＣＴＶ轉播畫面

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，分列式中人工智慧、無人化、量子與網電戰被全面展示，標誌中國大陸軍事現代化已進入新階段，也凸顯共軍海空投射能力的增加。

中共93閱兵式，在軍事意義上，蘇紫雲表示，閱兵分列的裝備中，除既有的A2AD傳統拒止能力外，中共更同步強化東風-61、紅旗29高空攔截飛彈，以新式核打擊力量形成新的政治拒止能力。此次閱兵也能視為習近平的軍改驗收，前次2015年是習近平推動裁軍與軍改前夕，閱兵藉此強調「強軍夢」的必要性。分列式中包括鷹擊系列「航母殺手」（15/17/19/20）、殲-15T艦載機、殲-35匿蹤戰機、無人車/機等，首次公開展示，特別的是鷹擊系列飛彈採無彈箱、彈體展示方式彰顯A2/AD的打擊可信度，戰略能力。高科技裝備集中亮相：展示高超音速飛彈、無人戰車、戰鬥無人機、電子戰裝備、水下無人載具等，突顯新質戰力。

蘇紫雲特別指出，此次閱兵重點在於正式亮相的空警600艦載型預警機、殲-35匿蹤戰機，可讓福建號航艦擁有完整的航艦戰鬥群立體防空能力，以及匿蹤突防能力，使其海上兵力投射能力大為增加。而地面裝備的ZTZ中型車，採主動防禦系統可攔截來襲的反戰車飛彈、無人機，使其車重大為縮減，更適合運-20運輸機進行戰略投送，這都凸顯共軍海空投射能力的增加。

蘇紫雲分析表示，共軍展出東風-61新式洲際飛彈射程號稱達1.5萬公里以上、巨浪三型水下彈道飛彈，以及中國版「波賽冬」大型魚雷展出，此魚雷航程可達上萬公里，可視為水下「洲際飛彈」，同時，紅旗29方空飛彈也入列，此號稱中國版的賽德系統，可扮演衛星殺手以及飛彈防禦的角色，北京展現戰略核能力的攻防兼備，針對美英澳日等，展示中國新式核打擊能力的現代化進展，釋放威懾訊號。而人工智慧、無人化、量子與網電戰被全面展示，標誌中國軍事現代化已進入新階段。

中共閱兵

延伸閱讀

九三閱兵 張延廷：中共與美從鬥而不破 轉而朝分庭抗禮

歐洲國家僅見…斯洛伐克總理、瑞士前總統參加九三閱兵

郝龍斌：郝柏村多次堅拒九三閱兵觀禮 明言抗戰功績不能混淆

多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

相關新聞

專家：九三閱兵共軍首展示750公厘戰術飛彈 火力全域覆蓋台灣島

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防部前視察盧德允表示，他注意到共軍展示對台海防...

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

中共3日上午在北京天安門廣場舉行閱兵儀式，大陸各地多家公司宣布當日停止工作，允許員工「帶薪休假」觀看九三閱兵。其中，一些...

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

中共九三閱兵今上午在天安門廣場舉行，國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這不是單純的...

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，上海多地舉行直播觀禮活動。在上海國際舞蹈中心所舉辦的直播觀禮活動現場上，有民眾表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。