快訊

獨／「不落實分級醫療的是政府」 台大醫院公告：輕症需持轉診單加號

金正恩排泄物是北韓最高機密？訪陸專車「太陽號」有特殊裝備一絲不漏

9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全

聽新聞
0:00 / 0:00

九三閱兵 張延廷：中共與美從鬥而不破 轉而朝分庭抗禮

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中共93閱兵展示無人機梯隊。圖／翻攝YouTune ＣＣＴＶ轉播畫面
中共93閱兵展示無人機梯隊。圖／翻攝YouTune ＣＣＴＶ轉播畫面

共軍上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，空軍前副司令張延廷觀察分析三項特色，直指共軍各項武器裝備梯隊，除首度展現成熟的無人化、智能化的軍備與長程投射力外，特別展現其後勤補給體系的充裕與完備，作戰整備齊全。中國大陸與美國原是鬥而不破、敬而不破，透過閱兵亮劍展示，中共戰略現在已走向與美分庭抗禮。

張延廷表示，此次共軍閱兵有三大特色。一為武器裝備無人化，包括偵察打一體的無偵系列與翔龍系列機，18公尺長的智慧型水下高速魚雷、水上海上迷彩無人艦艇、乘車的戰鬥機器人士兵等，裝備無人化與人工智能化，是70週年閱兵所未見的；10年前的閱兵，共軍無人機還在起步階段，如今共軍無人機已達匿蹤與超音速特色目標。

張延廷表示，其二則為空中梯隊，除成熟服役殲20外，還有最新研發的殲35匿蹤戰機，後者顯見已小批量量產，共軍同時擁雙兩款匿蹤戰機。共軍過去曾對外宣稱戰略方向是「絕不當頭」，這次閱兵則是對國際叫陣：「分庭抗禮」。共軍政略戰略已有所調整。而殲15T、D型戰機能用於彈射的艦載機都亮相，顯示共軍重視電子作戰。

此外，共軍特別同時展示性能提升的轟6K、J、M型轟炸機，顯示此型機仍是長程投射的主力，大量展示的背後原因，他推測是下一代的轟20轟炸機已呼之欲出，近兩年就會面世。共軍爭奪制空權與空優，已著力甚深。

而第三個特色，則是戰車方隊與作戰支援方隊與後勤保障方隊，顯示共軍作戰整備齊全，包括無人方隊，都呈現裝備還有完整後勤補勤體系充裕而多元。

張延廷表示，共軍這次閱兵規模史無前例，包含參與分列各梯隊、現場維安人員，至少有4萬人；而有來自26個國家現任元首，若包括卸任元首則有60位，俄羅斯總統普亭、北韓領導人金正恩現場同框，伊朗總統也出席，不管參演人員或到訪的國際元首，規模都是有史以來首見。他表示，中國大陸與美國原是鬥而不破、敬而不破，現在則走向分庭抗禮，透過大規模閱兵，具有局部戰略威懾效果。

張延廷提醒，國軍當前發展無人機等不對稱戰力，動作太慢，僅形諸於形式，未形諸於具體行動。台灣20年前就開始發展無人機，但如今中國大陸的大疆無人機成為首屈一指的民用產品，在全世界市占率達70%，台灣卻瞠呼於後。台灣的無人機數量既少，所謂無人機國家隊也無法形成強大戰力，中共以壓倒性發展的速度與質量，因應功能與作戰需求不同發展出的機型，所謂建構不對稱戰力，反而被中共破招。我國建構不對稱戰力，只講不做，僅仰賴對美採購，顯示我國的無人機國家隊落後，無法研製關鍵組入，而遭美國控制。這我方的敗筆，必須強化。

中共閱兵

延伸閱讀

多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

中國閱兵全球關注 金正恩帶女兒與會

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

台灣人對九三閱兵無感？CNN：政府緊盯但民間麻木是警訊

相關新聞

專家：九三閱兵共軍首展示750公厘戰術飛彈 火力全域覆蓋台灣島

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防部前視察盧德允表示，他注意到共軍展示對台海防...

洪秀柱九三閱兵觀禮挨批唱和中共 謝龍介：別在內部找敵人

中國大陸今舉行閱兵，展示解放軍目前軍力。國民黨前主席洪秀柱前往觀禮，被放大解讀唱和中共史觀。國民黨立委謝龍介表示，不需要...

九三閱兵武器解密…多款洲際飛彈亮相 展示「三位一體」戰略核力量

中共3日上午在北京舉行大閱兵，包含「東風-5C」、「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31BJ」等多款洲際飛彈亮相，首...

多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

中共3日上午在北京天安門廣場舉行閱兵儀式，大陸各地多家公司宣布當日停止工作，允許員工「帶薪休假」觀看九三閱兵。其中，一些...

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

中共九三閱兵今上午在天安門廣場舉行，國民黨前主席洪秀柱現身天安門城樓上觀禮，引發討論。民進黨立委陳冠廷表示，這不是單純的...

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

中共九三閱兵3日早上在天安門廣場舉行，上海多地舉行直播觀禮活動。在上海國際舞蹈中心所舉辦的直播觀禮活動現場上，有民眾表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。