多家陸企放假「帶薪觀禮」看九三閱兵 浙江「90後」公司加發零食基金

中共3日上午在北京天安門廣場舉行閱兵儀式，大陸各地多家公司宣布當日停止工作，允許員工「帶薪休假」觀看九三閱兵。其中，一些公司還統一安排9月18日觀看抗日電影《731》。浙江1家全員「90後」（指1990至1999年出生）公司，還額外向每名員工發放人民幣100元的「零食基金」。

紅星新聞報導，鞍山紫玉雷射科技有限公司負責人2日表示，此次九三閱兵意義重大，公司部分產品涉及軍用領域，特意安排員工放假半天觀看閱兵，希望藉此增強大家的使命感和責任感，讓大家意識到自身工作的重要價值。

而湖南的金磨坊食品股份有限公司工作人員稱，公司內部安排一起觀看紀念大會，此前一直有這個傳統。另，蘭州一城管家家事服務有限公司此前通知稱，所有員工9月3日休假1天在家觀看大閱兵，並安排9月18日觀看電影《731》，由公司統一購票。

報導稱，從8月初開始，就有不少企業透過公司的官方帳號，發布9月3日「放假觀看閱兵」的通知，放假時間從半天到1天不等。8月25日，東莞智灝達電子有限公司發布通知稱，為銘記歷史，緬懷先烈，珍惜和平，公司決定9月3日放假一天，以便大家觀看九三閱兵。另，公司買票安排看電影《731》，所有人準時參加，並稱「讓我們勿忘國恥，傳承家國情懷。」

此外，廣東彩立德科技公司指，公司決定9月3日放假一天，安排大家觀看閱兵，「讓我們停下忙碌的腳步，靜下心來緬懷那段波瀾壯闊的歷史，回顧先輩們為了國家獨立、民族解放所作出的巨大犧牲和卓越貢獻，讓我們更加深刻地認識到今天的和平來之不易。」通知還寫道，在大家觀看閱兵同時，公司還準備烤全羊等佳餚，當天不扣工資，算正常上班，但必須全員出勤。