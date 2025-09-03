專家：九三閱兵共軍首展示750公厘戰術飛彈 火力全域覆蓋台灣島

中共今天上午舉行紀念中國人民抗日戰爭勝利及世界反法西斯戰爭勝利的閱兵式，國防部前視察盧德允表示，他注意到共軍展示對台海防衛十分關鍵的「遠火」戰力，尤其是191系列箱型遠火系統首次展示傳聞已久的750公厘戰術飛彈，與既有300公厘、350公厘有導引火箭彈，火力將能全域覆蓋台灣島。特別是受到高聳山脈地形保護的花蓮和台東，也確定將曝露在相對成本低廉而數量龐大的191系統不同彈種的轟擊之下。

盧德允表示，中共此次閱兵展示不少令人矚目的新式武器裝備，包括新一代主戰車和步兵戰鬥車，大量融入為了反抗飛人機空中襲擊，而裝置了多種偵測感知、硬殺反擊、軟殺干擾的措施，全車重量減低以提高機動靈活性能，主戰車火砲口徑不追求更大反正縮小。陸戰部分展示大小多種無人戰具，偵察、攻堅、排雷、巷戰，應有盡有。

他表示，有了矛可以壓倒打擊敵人，又必須有盾，反無人機的部分也十分多樣，在各種大小車輛載具上盡可能地整合了光電的、無線電的偵測感知裝備，以盡早發覺敵人無人機，然後有無線電干擾裝置，又有大小不同的飛彈和機槍機砲來直接射擊來襲無人機，更令人印象深刻是運用了雷射（大陸稱作激光）作為直接攻擊無人機的火力，還有看起來型似防空雷達的「無人機微波爐」大型反飛人機高功率微波武器系統，也是全球獨創，顯示中共在整個無人、反無人方面的進步和領先。

此外，盧德充表示，大型飛人機也有很多驚奇：第一架是長程的匿蹤的無垂直尾翼飛翼型飛人機，說是美國B-2戰略轟炸機的縮小版應不誇張，其長程偵察和突穿打擊能力應該相當可觀。還有好幾款匿蹤的、能夠超音速飛行的無人機，除能遂行多樣的戰區戰術任務，更被視作中共已經邁入無人「忠誠僚機」與有人戰機一起協同作戰的領域，縱使其效能高低尚不清楚，但這點再次領先世界其他國家還在紙上談兵或測驗研發的層次。

其次，對台海防衛十分關鍵的「遠火」戰力，他說，即遠程火箭砲這個部分，令人警惕的是其191系列箱型遠火系統，首次公開露臉了傳聞已久的750公厘戰術飛彈，是與既有300公厘、350公厘有導引火箭彈一同，全域覆蓋台灣島。特別是受到高聳山脈地形保護的花蓮和台東，也確定將曝露在相對成本低廉而數量龐大的191系統不同彈種的轟擊之下，而且試圖反制191遠火系統的任何反飛彈和防空系統組合，都變得無力抵擋。