上合峰會與九三閱兵 BBC：習近平充分掌握川普留下的真空

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平3日在九三閱兵後舉行的招待會上舉杯致意。美聯社
中國大陸國家主席習近平本周先後主持上海合作組織峰會與九三閱兵，BBC記者在即時分析指出，中方所展現的地緣政治乃至軍事力量，對西方領導人而言並不意外，習近平長期以來一直致力將自己置於一個新世界秩序的核心，而這個新秩序意在取代二戰後建立、如今正在崩塌的全球體系。然而，有兩件事令西方外交界不寒而慄。

其一，中國正在迅速填補美國退出國際規範與機構所留下的真空。中國主導的世界秩序將領土完整與人權的價值，置於純粹的權力與經濟發展之下，對許多西方國家而言，結果可能相當令人不安。其二，美國嚴苛的關稅政策竟如此迅速地將世界上最大民主國家印度，推向世界上最大威權國中國的懷抱，同樣值得西方關注。

對西方而言，一點小小的安慰是，在北京展示的所謂「動盪軸心」並非完全團結。尤其是印度，與中國在領土及其他爭端上仍存在分歧。

歸根結柢，美國總統川普主導下的經濟民族主義與破壞性外交，正為中國提供巨大的外交機會，而習近平正張開雙臂，藉由峰會與閱兵全力把握這一契機。

中共閱兵

